PEVAČICA U 5. DECENIJI ČEKA DETE, A SADA SAZNALA I POL BEBE! Otkrila da više neće da ima dece, a njihovoj sreći danas NEMA KRAJA!

Pevačica Maja Šuput čeka prvo dete sa suprugom Nenadom Tatrinovim, a prinova bi trebalo da im stigne u martu.

Maja je sada na svom Instagramu otkrila je pol bebe u šestom mesecu trudnoće, a ona i njen suprug nisu skrivali radost.

Namime, oni su prkazali pol deteta na veoma popularan način, pomoću “kutije iznenađenja”, a kada su iz nje izleteli plavi baloni, Maja i Nenad su se zagrlili, oduševljeni činjenicom da će dobiti sina.

- Veseli me to. Pa, to mi je sad prvi put. Vrlo verovatno, s obzirom na moje godine, i poslednji, pa neka se dete veseli - poručila je Maja.

Kako je nedavno rekla ovo će joj biti jedina trudnoća s obzirom na godine, a planira da se brzo nakon porođaja vrati poslu.

- Veseli me to. Pa, to mi je sad prvi put. Vrlo verovatno, s obzirom na moje godine, i poslednji, pa neka se dete veseli. Barem što se svadbi tiče posao ide odmah, nešto malo nakon što se dete rodi i to je potpuno okej. Moj posao je sjajan, ja idem da pevam od osam sati uveče do pet sati ujutro. Ja ga uspavam, dođem kući, a beba ni ne zna da me nije bilo, a osim toga, ima beba i oca, ne? - rekla je pevačica za "IN magazin".

