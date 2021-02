BRENDON IMA SIMPATIJE PREMA BORI, PA GA ZATO ŠTITI! Necin brat opleo po rijaliti učesnicima, a onda se požalio o ZDRAVLJU PORODICE

Nenad Lazić Neca već duže vreme vodi bitku sa Borom Santanom, kojem je pre nekoliko meseci izjavio simpatije.

U prvom momentu, zadrugari su podržali Lazića, da bi se iz dana u dan situacija menjala i eskalirala u svakodnevne napade.

Pri samom ulasku na imanje, Branislav Radonjić Brendon je nastavio sa svojim stavom, i svima je pružio ruku sem Neci. Ali, u jednom trenutku se ipak predomislio i pružio mu je ruku uz niz uvreda. Nakon toga, Nenad je odlučio da se osami i kroz suze sam sebi podigne samopouzdanje za povratak za crni sto.

Necin brat blizanac, Predrag Lazić Peca koji je izneo svoje mišljenje na trenutnu situaciju u kojoj se nalazi njegov brat.

- Ja mislim da Necu svi napadaju, a on je tamo jedina dobra duša! Brendona ne bih da komentarišem previše, on priča kako je inteligentan, a inteligentna osoba nikada za sebe ne bi rekla kako ima koeficijent inteligencije dvesta. Ja ne znam, ali moguće je da Brendon ima simpatije prema Borin pa ga zato štiti, i mislim da će se udružiti protiv mog brata.

Trenutna situacija je takva da Necu svi napadaju, i da se skoro svakodnevno on rasplače i osami kako bi se smirio. Kako vi, kao njegova porodica reagujete kada ga vidite da je tužan?

- Oni svi njega napadaju a on je nevina duša! Neca je jako osvetoljubiv i kada mu se neko zameri on ga ne pušta. Za Boru i njegova vređanja nemam šta da kažem, jer je on jedan prevant i lažov i nije čovek od poverenje. Vidite šta mu i Milica i Neca rade, on je sada neko ko ne zna gde se nalazi, a pričao je kako će njega da ukopa i pretio mu je tužbama. Moja majka i baka su bolesne, i jako ih pogađa kada vide da je on tužan, naša majka je lepo rekla da je on tamo sa vukovima! Neka se sam bori, mi u ovoj situaciji ne možemo da mu pomognemo.

Da li misliš da će se Neca kajati jednog dana zbog svega što je izneo u javnost?

- Milsim da neće, sem ako se puste snimci gde je pomalo lagao, ali njega generalno ne zanimaju tuđa mišljenja, on je jako otvoren dečko! Ali, ima tu i dobrih stvari nije on radio samo loše stvari. Setimo se kako je najveseliji na žurkama, kada su zadaci u pitanju on aktivno učestvuje, na primer i ona igrica "Masne fote" od juče, pokazao je koliko je zanimljiv i drago mi je da je lupao u šerpu dok su svi spavali, to su i zaslužili kada je on u pitanju jer preko njega hvataju kadar.

