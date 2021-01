NECINI RODITELJI KIPTE OD BESA! Lazićeva majka ljuta na njega, a njegov otac se obratio Bori: On je polupismeni PATOLOŠKI LAŽOV!

Od samog ulaska na velelepno imanje u Šimanovcima, popularni tiktoker Nenad Lazić Neca ne prestaje da intrigira javnost. Kako time što je najmlađi učesnik ove godine, tako i njegovim odnosom sa Borom Santanom. Neca je u Zadruzi saopštio cimerima, ali i celokupnoj javnosti da je zaljubljen u njegovog dotatašnjeg najboljeg prijatelja Boru Santanu.

Tim povodom, oglasili su se Necini roditelji. Oni su takođe otvoreno govorili o tome kako vide odnos ova dva zadrugara, ali i o tome kakvo je njhovo shvatanje ponašanja jednog od svojih blizanaca. Necina majka Julijana odmah se dotakla klipa koji je Neca dobio od svog brata za Novu godinu, te se dotakla navoda da su se odrekli svog sina.

- Tu Neca pola laže, pola je istina. Nismo mi imali probleme, on je imao lepo detinjstvo. Umeo je otac malo da popije, ali to nije bilo ništa strašno. Imao je lepše detinjstvo od svih iz porodice. Ja mislim da je on posle tri meseca počeo nesvesno da laže, i čak je meni ostavio pismo, za koje nisam znala. Tu je poručio da budemo dobri, da se ne sekiramo. Ja sam to pismo našla posle dva dana. On nama nikada nije rekao da je gej, mi smo savremeni, i cela porodica. Družim se sa mlađima, i sve, ali mi nikada nije pomenuo. Znala sam sve, uvek mi je ostalo pričao, u sve sam bila uključena, i kao svaka majka, ja sam morala sve da znam. Predrag je takav, on mi je bio desna - rekla je Necina majka, pa nastavila:

- Podržavam svog sina, i tek kada izađe sve ću saznati. Samo mi je krivo što to nije izjavio pre Bore. Svi su ga voleli pre Bore, a kada je on ušao on se ugasio. Bori se vidi da je njemu krivo. Nenad je išao na časove glume, na časove novinarstva. Ja to ne razumem, on je dečko obrazovan, ja sam njemu čak branila da uđe, ali eto. Nekada mi dođe da uletim tamo i da ga izvučem. On njemu ne ume da vrati, i to mi je krivo. Tužila sam ga za sve uvrede. Majka mi je bila na stolu, njegova baba zapravo. Sve mu je dala u životu, a da je on psuje, ja to ne dozvoljavam. I biće tužen. Ona meni kaže, da može, i ona bi ušla tu. Ona prati non - stop, on je zbog nje i ušao tu. Ona se prošle godine i javljala u program. I mama mi je savremena, i sve razume, pa i njegovo priznanje - otkrila je Julijana, pa dodala:

- Kada ustane da komentariše klipove, on se pogubi toliko, i onda stane. Kao da je zbunjen, i ne sme ništa da kaže. Ja mislim da nešto krije, i da ima strah od Bore. Boru nije sramota, nego je Boru strah da ne kaže nešto što on zna o njemu. Bora je, kada je ušao rekao da je naš prijatelj. On je meni rekao da će da ga podigne, rekao je da smo naši, i ostalo. A mi nikako nismo naši. Mom sinu Peci se devojka javila pre nedelju dana, i ona je zaljubljena u Necu, i njoj nije jasno šta je Neca uradio. Kao da ne sme da kaže šta ima, i stalno priča o njemu. On je njega zavoleo zbog te pažnje, koju mu je pružio. A on ga je stalno vređao, da ne zna ovo, ne zna ono, on se vezao, čudna neka veza. I Milica nešto zna, ona je jednom rekla Bori da je on njega naterao da bude pe*er. Juče kada se svađao sa Anom, on je pričao da on nije to. Ne znam ni šta želi, ni šta hoće sad. On je uvredljiv na uvrede, a mnogo je dobar, i zato ga to boli. Volela bih da se sredi, da se ošiša. Ja sam rekla mom Peci da ne radi to, da taj klip nije trebao d bude takav. A Peca mi je rekao da će time da ga podigne da se skloni od Bore, koji le lažov, i ostalo. To je uradio da ne pravi tu priču, oko Bore. Njega tako zbune, a mislim da krije nešto strašno o Bori. Da Bora nije ušao, on to nikada nije priznao. Ja imam familiju u Franfurtu, o Bori pričaju da je uličarski pevač, da posećuje pedofilske klubove, znam da je krao kola, i svašta nešto, ljudi ga znaju. Što se on nije oženio? Oni kupuju devojke, jednostavno takvi su. To je procedura i običaj - objasnila je Julijana.

Nakon toga, Necin otac poželeo je da se medijima obrati po prvi put, gde je izneo svoje viđenje celokupne situacije koja se dogodila njegovom sinu.

- Ja se do sada nisam oglašavao, ali povodom ovoga svega, ja moram da kažem šta imam. Bora prikriva tragove sa Milicom, njegovom curom, zato je moje dete moralo da ispašta. Ja smatram da je moje dete ušlo u rijaliti, a ne u zatvor. Neca, kada god nešto želi da kaže, ovaj njega seče. Ja bih voleo da se sretnem sa Borom, da se ispričamo kao ljudi. On je polupismen, o muzici laže, ne zna da peva, ni da svira. On neće doživeti slavu nikada, to sam siguran! On je patološki lažov, ja sam njega možda jednom sreo u Marinkovoj bari, a tamo je sačuvaj Bože. On je mom detetu pričao kako je godinama sarađivao sa mnom, a ne znamo se praktično. On je pokušavao i kod Brendona, ali je on bio namazaniji od njega, pa nije moglo da mu prođe. A moje dete i da je biseksualac, ili homoseksualac, ja ga podržavam. Bori je krivo jer ga Kristijan podržava, ja znam. Za 24 sata bih ja sve raskrinkao da uđem, verujte mi. Kada je moje dete priznalo sve, on je počeo da gradi svoje ime na tome, a u principu je Necu kanalio. Ja sam roditelj koji sa tim mora da se pomiri, i hoću, ja sam savremen čovek, kao i njegova majka. Bora neka povede računa o svojoj porodici, a te pretnje da će mom sinu da uzme harmoniku i sve, ja za to nemam živaca. Njegov brat je pretio, ali je i on nepismen, zato se nisam mešao. Ovde u okolini, svi znaju ko smo mi, a Bora da je dobar ne bi sedeo u Srbiji, nego bi bio u Nemačkoj. Međutim, on je trasportovan, jer je krao automobile. Smatram da je moje dete ugroženo psihički, jer ga napada stalno. On je hteo da se opere i da se sve zataška, mi smo u sve upućeni. On je hteo tim putem da se opere od afere sa Mirelom Kemez. Bora je shvatio da nema nikoga, pa se preko Nece digao, to mu je i Golubović poručio - otkrio je Necin otac, pa dodao:

- Kada se moj Neca kupao, on je ušao sa njim u kupatilo, i onda je Milica izjavila da je ljubomorna, i od tada počinje cela ta priča. Da li je on napastvovao moje dete, mi ne znamo. Ja sam čuo da je isto tako radio i Orozoviću, ali kod njih nije prošao. Tako da samo želim da se izjasnim da sam ja uz svoje dete uvek. A Borino ponižavanje i psovanje ćemo da vidimo na sudu, ili kada se budemo sreli. Njega treba da bude sramota, jer te psovke koje on izgovara, ja ne znam odakle izvlači. Ja da uđem, opet kažem, ja bih njega diskfalifikovao i raskrinkao! On je lukav, i prošao je kroz kafane i sve, a u suštini samo traži slabiće, i ne sme na jače da udara. Zato se stalno obruši na Milicu, Necu, i ostale devojke koje su slabije. Tu se krije ta afera iz kupatila, a Neca to ne sme da iznese, jer ne zna šta će biti kada sve to bude rekao - dodao je Necin otac.

Za kraj, dodao je koga smatra Necinim prijateljima, te je kao najbliže svom sinu, izdvojio njih troje.

- Prijatelj mu je Ana, Kristijan, koji ga je prihvatio tamo u pabu, ali i Tomović koji je dosta realan, nema neke priče koja bi mogla da ga ugrozi. On ga je čak i smirivao i branio. Ana i Kristijan ga dosta prihvataju, a za Anu mislim da je prva, najbolja. Što se tiče Bore, on ga je zaveo na tu priču preko porodice. Mislim da Neca sada igra igru da se sveti Bori, on je osvetoljubiv. Međutim, on i kada uradi sve to, posle se kaje i plače. Neca nije vaspitan tako, on je dečko kulturan, i nije navikao na te mangupske fore koje Bora ima. Neca treba da ispolji sve što ima u sebi, mislim da je vreme za to, a ne da trpi. I treba da kaže šta je prava istina, a kakva god da bude, ja bih rekao da ga podržavam. Ja ga nikad ne bih izbacio iz kuće ili nešto, tu sam za njega, za šta god se on izjašnjavao. Samo želim da se jasno izrazi i da kaže šta ima - poručio je za Kraj Necin tata.

