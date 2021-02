NEMAMO VREMENA ZA TAKAV SPEKTAKL Mia Borisavljević srećna što će dobiti još jednu devojčicu, pa progovorila o venčanju s Bojanom!

Pevačica Mia Borisavljević i njen suprug Bojan Grujić će kroz nekoliko meseci dobiti još jedno dete. Mia je srećne vesti sa svima podelila nedavno, uživa u trudnoći, a ističe da se bebi najviše raduje njihova ćerka Ema.

Naime, kako je Mia objasnila, Ema trenutno ne ide u vrtić, a za to može da zahvali sestri koja će u julu doći na svet.

- U svakom slučaju sam srećna što će Ema imati sestru, pa znam koliko je ta podrška važna. Bojan sa druge strane je priželjkivao dečaka, jer on ima mlađu sestru. Ona sada jedva čeka da čuva bebu, biće joj zahvalna do kraja života što ne ide u vrtić. Imam ja još da trudnujem, do jula - rekla je Mia u Premijeri.

- Mi nemamo vremena za takav spektakl i događaj, volimo to, ali nam je nešto drugo uvek preče. Sa tim venčanjem smo sebi na zadnjem mestu.

