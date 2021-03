SLETEO SAM U ATINU, A OD NJEGA MI JE STIGLA PORUKA: Amidžić se prisetio pokojnog Madžgalja i kako su pravili LOM!

U čast pokojnog glumca Marinka Madžgalja, od čije će se smrti ovog meseca navršiti pet godina, Ognjen Amidžić je okupio njegove prijatelje koji su govorili u njegovu čast.

Svi su se prisećali njegovih osobina, brojnih profesionalnih uspeha, kao i anegdota.

foto: ATA Images

Amidžić, koji mu je godinama bio jedan od najbližih prijatelja, prisetio se njihovih zajedničkih turneja dok su nastupali kao "Flamingosi":

"Imali smo neku svirku na Zakintosu, on je bio na Rodosu, jedva je stigao na Zakintos. Ja stigao na aerodrom, dolazim - njega nema, a jedini avion u sedam. Ja stižem u Atinu, stiže poruka od njega: ''Brate ja sad stigao na aerodrom, uspavao se. Rekli su mi da ima u dva drugi let''. Međutim on zaspao na aerodromu, pa i taj preskočio (smeh). Posle smo morali da tražimo neki gliser da dođe do Atine", ispričao je Ognjen.

foto: Dragan Kadić

