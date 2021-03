SAŠKA KARAN OTKRILA DA JOJ SE JAVILO JOŠ 6 ŽENA KOJE JE ERA NAPASTVOVAO: Tužićemo ga i uzeću mu MOTEL! Ići će direktno u ZATVOR!

Od kada je obelodanila da je Era Ojdanić pokušao da je siluje, Saški Karan su se javile još neke žene i poverile joj se da je pevač i njih napastvovao.

Kako kaže Saška, rešile su da ga tuže i ojade za pare i imovinu.

- Javilo mi se još šest žena sa raznih strana koje je Era napastvovao. Neke su već starije žene, a neke bogami i mlađe. Jedna od njih sad živi na Novom Zelandu, druga u Kaliforniji, ostale su ovde u okolini. Dogovaramo se sve da ga tužimo. Ja lično imam dva advokata i te žene po jednog. Sa osam advokata taj matori kicoš i hvalisavac ide direktno u zatvor. Uzeću mu motel jer se mnogo k*rči sa njim - započinje priču pevačica i objašnjava kako je reagovala kad je čula da Era beži u Albaniju da se ženi.

- Čujem ovih dana da moli televizijske urednike da me cenzurišu, sve živo pokušava kako bi me zaustavio. Optužuje me kako mi treba reklama preko njega. Taj isti Era je zarad reklame u prisustvu fotografa sramno urlikao na sahrani Bore Drljače prenemagajući se i folirajući se. Hvali se da ide da se ženi u Skadar, od toga nema ništa, matori je jednom nogom u grobu, čeka ga Bora Drljača.

- Možda pre želi dole da pobegne da se sakrije jer je nanjušio da mu se sprema zatvor. Krije se kao neki pacov, ali policija će ga naći gde god bio - kaže Saška za "Star", a prenose mediji.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Star/M.M.

BONUS VIDEO:

00:30 ISPLIVALI DO SADA NEVIĐENI SNIMCI LUNE ĐOGANI: Danas je zanosna trudnica, a tada je đuskala s mikrofonom u ruci ispred TV-a!

Kurir