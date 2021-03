OGLASIO SE PRIJATELJ NENADA ALEKSIĆA ŠA! Okrio da je istina ono što je Mina prenela reperu o Ivani: On je skroz otišao PSIHIČKI!

Mina Vrbaški svojim povratkom u Zadrugu izazvala je pometnju, kada je Nenadu Aleksiću Ša prenela da ga je supruga Ivana ostavila zbog afere sa Tarom Simov.

foto: Printscreen/Pink TV

Sada je o odnosu Tare i Ša, kao i o Aleksićevom ponašanju i psihičkom stanju govorio i njegov prijatelj i bivši rijaliti učesnik Stefan Šebez.

- Ja kao njegov prijatelj, družimo se četiri godine, i ja njega ne mogu da prepoznam. Ja ne znaš šta se njemu dešava, ne mogu da verujem šta čovek radi. On se tako nikad nije ponašao, nije mu lako, on je psihički skroz otišao, vidi se da mu je mnogo teško. Ja sam se čuo sa Ivanom, ali hoću da je ispoštujem, ona ne želi da se oglašava i tako će i ostati. Ne mogu da otkrivam šta mi je Ivana rekla, ali to što je rekla Mina, to je nažalost tako. Mislim da Ša neće ići dalje od ovoga sa Tarom - rekao je Šebez u emisiji ''Pitam za druga''.

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:30 ISPLIVALI DO SADA NEVIĐENI SNIMCI LUNE ĐOGANI: Danas je zanosna trudnica, a tada je đuskala s mikrofonom u ruci ispred TV-a!

Kurir