ŠEBEZ BEZ DLAKE NA JEZIKU O BIVŠIM CIMERIMA: Maja se nenormalno ponaša, Sanja mi je pala u OČIMA, a Kristijan ima svoje TAKTIKE!

Bivši učesnik četvrte se zone rijalitija „Zadruga", Stefan Šebez, zadovoljan je svojim učešćem, a sada je bez dlake na jeziku pričao je o bivšim cimerima. On se posebno dotakao događaja koji su vezani za Maju Marinković, Marka Janjuševića Janjuša i Milana Jankovića Čorbu, pa tvrdi da bi bilo najbolje da je njih dvojica obilaze u širokom luku!

Šebez kaže da je Maja nenormalna i da je slučaj za psihijatriju, ali da veruje da nema lošu dušu jer je poznaje dugi niz godina. Nemam loše mišljenje o Maji, ali je u poslednje vremepostala psiho.

"Ne znam šta joj se dešava, ali se nenormalno ponaša. Pričao sam s Janjušem još pre nego što je naknadno ušla u rijaliti. Rekao mi je:,,Ako Maja uđe, a verujem da hoće, bolje mi je da je ne ignorišem. Ako to ne uradim, biće samo još gore". Sad vidim da je skroz bio u pravu. On nema mira otkako je ona ušla unutra, ali oni su navikli da tako funkcionišu. Verujem da ve se vole, koliko god se svadali, ali su izgubili granice. Treba da znaju da su u rijalitiju i da takvo ponašanje nije u redu. Poznajem je dugo, nikada se ovako nije ponašala. Posle se Maja zbližila sa Čorbom, ali se čini da to nije ozbiljno. Vidim da se među njima svašta dešavalo, ali to nije ozbiljno. Možda se on njoj stvarno svida, a možda je samo htela da napravi Janjuša ljubomornim. Sve je moguće. Čorba nema simpatije prema Maji, vidi se iz aviona. Bilo bi lepo da bar ostanu drugovi, nema potrebe da bude situacija kao što su se dešavale dok je bila s Janjušem.

Da li se Maja ponaša luđe od Miljane Kulić?

- Jao, tu je već mrtva trka! Miljana je cirkus i dobra je za rijaliti. Ona preteruje kada je Zola u pitanju. Mislim da ne bi trebalo da bude s njim jer im je veza toksična. Zapostavlja porodicu i sebe blamira, samo da bi bila s njim. To nikako ne sme da radi.

Jel' si video da je nasrnula na majku Mariju?

- Video sam da ju je polila vodom i vređala. To nikako ne sme da radi. Majka je za mene svetinja i to sebi nikada ne bih dopustio. Miljani to nije bilo potrebno i verujem da su je mnogi osudili posle tog postupka. Koliko god da je ljuta na majku, roditelj je roditelj. To sebi nije smela da dozvoli.

Danima traje skandal između Tare Simovi Nenada Aleksića Ša. Je l' se on polako zaljubljuje u nju?

- U početku je sve to bilo benigno, ali vidim da su sada stvari drugačije. Tara otkida na njega, zaljubljena je do ušiju. Sa se do bro držao, ali vidim da mu popuštaju kočnice. Moguće je da mu je Tara prirasla za srce.

Da li će njegova su pruga Ivana da prede preko svega toga?

- Ivanu poznajem, verujem da će dobro da ga iskritikuje. Oni su već imali jednu aferu a koja ima je uzdrmala brak, ali mu verovatno biti i ovaj put. Biće ljuta e zbog svega što se desilo s Tarom, ko zna šta će da se dešava, ali to nije nešto što će da stane na put njihovoj ljubavi.

Jovana Tomić Matora ti je dobra drugarica. Jel pati za Monikom?

- Mnogo mi je žao što je Matora nesrećna u ljubavi. Ona je u okruženju s dve bivše devojke, to treba izdržati! Mislim da se s Monikom neće miriti, a sa Sanjom ne planira da se druži. Mnogo puta ju je razočarala, a i mene je. Baš je pala u mojim očima.

Jel' ona onda najveći folirant?

- Jeste, to je sigurno. Kada bih ponovo ušao u rijaliti, od Sanje bih se distancirao. Matoroj sam, takođe, savetovao da se sklanja od nje. Činjenica je da ne utiče dobro na nju i da ludi kad joj je u blizini.

Kakav si utisak stekao o Kristijanu Goluboviću?

- Nisam s njim bio nešto preterano blizak u „Zadruzi", ali vidim da ljudi lepo reaguju na njega. Dobar je za šou, ima svoje priče i taktike, koje su ljudima zanimljive. Sve u svemu, dobar lik.

Lepi Mića je tu skoro svake sezone?

- Mića je stari vuk! On je dobar rijaliti igrač i mogu slobodno da kažem da ima više energije nego neki mnogo mladi takmičari. On se dobro snalazi i što se mene tiče, ne bi bilo loše da pobedi ove sezone. Mislim da je zaslužio posle svih ovih učešća!

Kako se pokazala pevačica Sandra Rešić?

- Dobra je Sandra. Snašla se u tom rijaliti svetu i dosta je aktivna. Svi pričaju da je ona tamo najbolji komentator, to znači ako planiraš da se istakneš ili ako želiš da doguraš do finala. Sandra mi je gotivna, ne bih mogao da kažem nijednu ružnu reč. Napolju smo se super družili.

Je l' bi se vratio u rijaliti u nekom trenutku?

- Vratio bih se kada bi mi produkcija ponudila dva meseca pred kraj da uđem. Ovako sam se uželeo spoljnog sveta. Ne bih sada ponovo ulazio, ali sam zadovoljan svim uslovima.

