TARA SE ZALJUBILA, A NEŠA JE POGREŠIO: Šebez otkrio detalje odnosa Simove i Ša, pa priznao da li se čuo sa njegovom ŽENOM!

Stefan Šebez otkrio kako gleda na odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

On je kada je izašao iz rijalitija otkrio da se sa Tarom družio i napolju.

"Ja sam se sa Tarom družio napolju, jedno tri, četiri puta, ali unutra nisam mogao da je gledam očima, dodelio sam joj i onaj tanjir sa šlagom. Nisam mogao da je gledam i slušam. Što se tiče tog njihovog odnosa, mislim da je Tara odlepila za Ša, on nije, ali on primećuje to i svestan je, treba da se skloni od toga. Bez obzira na sve, ona je stalno njega nervirala, skakala mu po živcima, ja nisam mogao da se družim sa njom, sklonio sam se", rekao je Šebez i dodao:

foto: Printscreen

"Mislim da je Neša u tom odnosu pogrešio, jer je ona sama pokrenula tu priču, da je videla iz četiri situacije da se zaljubio u nju, trebalo je da joj kaže: "Marš". Na početku je možda mogla da baca neku priču, sad se vidi da se zaljubila. Žao mi je zbog svega što je bilo između mene i Ša, žao mi je, vidim da mu nije dobro."

On je potom otkrio da li se čuo sa reperovom suprugom Ivanom Aleksić.

foto: Printscreen

"Nisam se čuo sa Ivanom, moj telefon je bio kod Ivane, trebalo je da je okrenem, da je zovem, ali moji roditelji su to uradili i čekao me je telefon. Naravno da ću da je zovem. Čuo sam se sa Carevom sestrom, treba da se čujem sa ostalim prijateljima i porodicama", naveo je Šebez u emisiji "Pitam za druga".

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir