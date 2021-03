BEBA UMESTO RAZVODA! Šuškalo se da je pevačicin brak sa kolegom u KRIZI, a ona se sada oglasila i otkrila da rade na PRINOVI!

Više od godinu dana na estradi se šuška da pevačica Ivana Pavković nije u dobrim odnosima sa suprugom Petrom Mitićem i da je na pomolu razvod.

Međutim, ona se sada oglasila ovim povodom i stavila tačku na sve glasine.

-Ne znam odakle sve te gluposti. Ne znam ko priča, ustvari me ni ne zanima. To apsolutno nije tačno. Petar i ja se odlično slažemo i uživamo u našoj ljubavi. Ne želim da se bavim dematovanjem, ali ne dam da mi diraju u brak, jer to je svetinja - rekla je Ivana i otkrila da planiraju prinovu.

- Mi čak radimo na tome da dobijemo drugo dete - ispričala je pevačica u „DeToxic“ emisiji.

