JA SAM PLATIO PUTOVANJE! Marko MILJKOVIĆ progovorio o donacijama za njega i Lunu pa otkrio kako se trudnica oseća nakon Dubaija!

Rijaliti učesnik Marko Miljković bio je gost današnjeg izdanja emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji i tom prilikom govorio je o putovanju u Dubai i spekulacijama da su fanovi njemu i njegovoj verenici Luni Đogani dali 25.000 eura:

- U Dubaiju je bilo prelepo. Nije to tako kako je uživo, tamo je kao da te neko bacio u naučnofantastični film. Metro im je fenomenalan, Dubai je ostavio puno utisaka na mene. Koštalo je, nije bilo džabe, nije nam niko platio, sami smo platili. Tačnije, ja sam platio, iznenadio sam Lunu. Bila mi je to želja da sprovdem u delo. Vredelo je, Luna je bila oduševljena. Znaju ljudi koliko to košta - rekao je Marko i nastavio:

- Kamo lepe sreće da se pojavi taj fan sa 25.000 eura u džepu i da kaže "Mare, izvoli". To nije istina, to su gluposti. Kad smo to priuštili sebi, đavo ne da mira ljudima, pa izmišljaju. Luna je to demnatovala, ovom prilikom i ja demantujem. To smo mi zaradili i sami smo sebi priuštili. Nema šta ko da se ljuti, to je tako, iz mojih usta izlazi samo istina.

- Rekli smo, termin je 15. juna. Jedno vreme smo čuvali informacije, ali rekli smo da ljudi ne bi izmišljali. Luna se super oseća, prijao joj je odmor, odmorili smo mozak. Luna je, nažalost, zbog cele situacije sa koronom, prinuđena kao imnogi da provodi više vrmena u kući. Testirali smo se i kad smo išli kad smo se vratili, sve je u redu. Čuvali smo se, pazili smo se. Korona nas nije dotakla, sve je prošlo u najboljem redu - rekao je Marko u Pulsu Srbije.

