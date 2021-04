OD DŽEJA KRENULA PRIČA DA JE KEBA ROM: Nikad se nisam branio od toga i NE SMETA MI! Zahvaljujem se što su me prihvatili (KURIR TV)

U emisji "Sceniranje" Dragan Kojić Keba pričao je o svom životu i karijeri, pa je ispirčao i anegdotu o tome kako je potekla priča da je on romskog porekla.

foto: Kurir

- Mi smo bili u predivnim odnosima. Imao sam i jednu pesmu, koju sam planirao da snimimo kao duet. Međutim, ja sam je negde izgubio, on je insistirao da je nađem i da je otpevamo. Još je nisam našao, a Bugari su se otimali za tu pesmu koliko je bila dobra. Nekad nije hteo ništa da popije, a ja sam voleo. Kasnije je vrag odneo šalu. Njegova ćerka Marija me je oduševila kako peva, pomoći ću joj u karijeri ako bude šta trebalo. Od Džeja je i počela priča da sam ja Rom, kaže on ljudima tad: "Ovo je moj brat, beli ciganin". Ja mu kažem: "Nemoj tako Džej", a on mi kaže, da ne mogu tako da pevam iz duše, ako nisam ciganin - rekao je Kojić.

Kako navodi, novinari su to čuli, pa su tako i preneli.

- Ja nemam baš ništa protiv toga, ja se i sada zahvaljujem romskoj populaciji koja me je prihvatila kao svog i vole. Snimio sam i ceo album na romskom jeziku i njima stvarno nije jasno da ja tako tečno snimam pesme na raznim jezicima, volim tako te izazove - kaže Keba.

foto: Kurir

