PROŠLA SAM PAKAO ZBOG NJEGA, ALI ON JE MOJE DETE KAKAV GOD DA JE! Snežana Đurišić iskreno o sinu i njegovoj RUŽNOJ PROŠLOSTI!

Pevačica Snežana Đurišić progovorila je o sinu Marku Gvozdenoviću koji joj je godinama zadavaop brige i probleme i koji javnosti poznat po skandalima.

Ona tvrdi da se njen naslednik posle mnogih životnih grešaka, koje je skupo platio, dozvao pameti i vratio na pravi put.

Đurišićki najviše smeta to što je okruženje i dalje surovo prema njenom sinu i što čaršija hoće da ga ukopa uprkos tome što se potpuno promenio. Naime, zbog priča koje i dalje o njemu kruže, majka priznaje da mu je mnogo teško čak i sad, kad je rešio da krene iz početka.

foto: Marina Lopičić

- Drago mi je što se sada konačno stabilizovalo malo i što staje na noge, ali tračevi ne prestaju. To je mrlja koja će da ga prati i prosto je to tako. Kakav god on bio sin mi je i ja ne mogu da budem protiv njega. I dan-danas ne dam da bilo ko u mom prisustvu kaže jednu ružnu reč o mom sinu. Kakav-takav, moj je. Nekoliko puta sam zbog njegovog ponašanja i sama prošla kroz pakao, ali i on je. Ne treba da se vraćamo na te teške trenutke - kaže Snežana i nastavlja:

- Marko je moje dete, kakav god da je i kako god da se ponaša, na kraju krajeva. Ja mogu o svome detetu da počnem da vam pričam sve i svašta, ali mislim da je suludo bilo šta od toga iznositi u javnost. Smatram da za tim nema potrebe. Naravno, ko god se usudi da priča loše o mom detetu imaće posla sa mnom. U prošlosti je pravio kardinalne greške i puštam ga da plaća račune za njih, baš kao i svaki drugi normalan čovek. Svesno je radio stvari za koje je znao da će mu mnogo više oduzeti nego doneti, ali sam je kriv. Nadam se da je iz svega izvukao pouku - poručila je Snežana.

Kurir.rs/I.B/S.telegraf