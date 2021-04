PROŠAO SI POLIGRAF, A DA LI SI KOD BOGA?! JESI LI U TALU? Maca uputio brutalne reči kolegi Lečiću posle optužbi za SILOVANJE!

Branislava Lečića optužila je za silovanje Danijela Štajnfeld, a sada mu se obratio i voditelj.

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca poznat je kao neko ko nema dlake na jeziku. Tako je u emisiji govorio o tome kako nema razlike između kulture i rijalitija danas.

- Koja je razlika između Mike Aleksića, Lečića i rijalitija. I onda kažu - ja znam da je Leka predator, ja znam da je on manijak. A onda vidiš Leku - pobedio sam poligraf, cmok. E onda skontaš, čekaj bre jeste li svi vi u talu? Jesi li ti Leko u talu? Jesu li ljudi spremni na sve samo da budu na naslovnoj stranici, da budu u centru pažnje. Jarane, ako te neko optuži za takvu stvar, pa ne mogu reći evo prošao sam poligraf. Je*o te poligraf. Da li si prošao kod Boga, e to ćemo videti, to ćeš ti sam videti - poručio mu je Maca u emisiji "Balkan Info", a zatim dodao:

- I sad kao ti s*reš po ovima iz rijalitija. Pa nisu oni došli sa Saturnovog prstena, i onda se mi kao čudimo ko su ovi. I onda gledaš ovog Janjuša, ovog Ša… To je odraz u ogledalu. Mi smo društvo puno predrasuda i lažnog morala - ističe voditelj rijalitija.

