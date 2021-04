NISAM OSRAMOTILA SVOJU PORODICU! Bivša rijaliti učesnica oplela po vezi Tare i Ša: Reper TONE SVE DUBLJE, a ona se IGRA SA NJIM!

Bivša rijaliti učesnica Zorica Erić sada je sumirala utiske o svom učešću i progovorila o planovima za budućnost.

Kako kaže, nije se pokajala što se oprobala u rijalitiju.

- Nisam se pokajala zbog učešća jer ničim nisam osramotila ni svoju porodicu, ni sebe. To mi je bilo najvažnije. Sam rijaliti je vrlo kompleksan projekat. Mnogo drame, mnogo svađa bez nekih konkretnih povoda, različiti profili učesnika na jednom mestu... utisci o samom projektu nisu loši, dok o učesnicima nemam baš isto mišljenje - rekla je Zorica.

Ona je prokomentarisala i vezu repera Nenada Aleksića Ša sa Tarom Simov, sa kojom je pred kamerama prevario svoju suprugu Ivanu Aleksić.

- Što se Tare i Ša tiče, do skoro sam verovala da je ljubav u pitanju. Odnedavno imam utisak da se Tara igra sa njim. On se gubi, tone sve dublje... Zaista mu želim sve najbolje, ali mislim da ga pakao čeka tek po izlasku. Tara je posebna priča. Ja iskreno verujem da je ona generalno dobra osoba i dobar prijatelj, ali je odrasla u nekim čudnim okolnostima na osnovu kojih daje sebi za pravo da se ponaša kao divljak. I dalje stojim iza svoje izjave da je ona zapravo samo dete koje je željno ljubavi i pažnje. Ša je u principu potpuno ok lik, ja ga gotivim kao izvođača od ranije, pa sam malo pristrasna. Ovo što je uradio svakako nije za pohvalu, ali mislim da će ispraviti sve greške koje je učinio - završila je Zorica za "Grand Online".

