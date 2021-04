ZORICA ERIĆ IZBAČENA IZ RIJALITIJA I OTKRILA SVE TAJNE ZADRUGE: Uplašena sam za Miljanu Kulić, ona je ruina! Nije se tu zaustavila

Pevačica Zorica Erić je prošle nedelje ispala iz „Zadruge“ jer je osvojila manje glasova u duelu s Markom Janjuševićem Janjušem i oprostila se doskorašnjih cimera.

Nju je u studiju sačekala ćerka, ali i prijatelji, s kojima je imala emotivan susret i jedva je uspela da se ne rasplače od uzbuđenja. Iako je publici bila simpatična jer je bila iskrena i otvorena, to joj nije pomoglo da ostane na imanju u Šimanovcima.

Smatra da je trebalo da uđe na samom startu četvrte sezone.

- Žao mi je što ranije nisam ušla. Recimo, na početku ove sezone, da se bolje prilagodim, da me ljudi upoznaju mnogo bolje. Iskrena da budem, uslovi unutra su super, mnogo bolji nego kod nekih ljudi koji su u spoljnom svetu. Mnogi tamo iz „Zadruge" te uslove nemaju kod kuće, svako ko se žali to je bezobrazluk.

Ko se to žali?

- Pa žale se samo budale, starlete, te koje glume ludilo, i idioti koji bi se tripuju da su bogomdani i da sa napolju žive kao begovi.

Sad kad vratiš vreme na svoj boravak, šta je to što je na tebe ostavilo najjači utisak?

- Mnogo mi je teško palo kada se Miljana Kulić ošišala na ćelavo. Nikada nisam bila u situaciji da vidim kada se kod nekog probudi to i pratiš iz dana u dan kako neko psihički tone. Ona je mlada devojka koja je pojedena i prazna, iznutra je kod nje ruina i gar.

Kako je moguće da niko nije video šta je planirala da uradi?

- Ja sam videla, ali nije bilo vajde. Išla sam na vrata apartmana, lupala sam kao luda te noći, molila sam je da vrati makaze Kristijanu. Kad sam je videla posle, bile su mi pune oči suza. Onda sam se nakon dva dana zapitala da li sam normalna, šta se ovo dešava, zbog čega sam plakala.

foto: Pritnscreen

U kakvom stanju je Miljana sada?

- Ona samo fingira da je dobro, ali daleko je od dobrog. U njenoj glavi je haos. Lomi se sa emocijama, lomi se sa savešću. Ugasila se kada zabava u pitanju. Ne primećuje se više. Plašim se da će sebi da naudi, može da se povredi. Nije naivno njeno stanje. Gledam je kao da mi je rod i duša me boli kad pomislim na nju.

Da li si izgladila odnose s Mišelom?

- Nemam šta s njim da izgladim, pokazao je da je sujetan, kako sam i rekla pre ulaska. On je naduvena veličina, misli da je drugi Šaban Šaulić, a to nema veze s vezom. Može da peva najbolje na svetu, ako je loš čovek, onda nikada neće biti zvezda. Neće ljudi lažove i dupljake.

Da li je Aleksandra Nikolić zaista zaljubljena u Janjuša?

- Ma kakva zaljubljenost, nema govora o tome. Videla je da se zavrtela igra, da je konačno izbila u prvi plan jer ona tamo ne postoji. Smešno mi je bilo kada je počela da govori Janjušu s kojom devojkom sme da priča, s kojom ne. Pa gde to ima? Smešna devojka.

S kojom će na kraju Janjuš da ostane, s Majom ili Aleks?

- Neće na kraju ni sa jednom ni sa drugom jer su mu se obe zgadile. Ponašanje mladih devojaka poput Maje i Aleks je užasno. Kakve li su napolju kada su pred kamerama ovako nenormalne. Zanima me kakva je to generacija, kakvi su to mozgovi. Toliko mladih momaka njihove generacije, one hoće čoveka koji je doskoro imao ženu. Idi sa slobodnim momcima, a ne s porodičnim ljudima.

foto: Printscreen/Zdruga

kurir.rs/s.telegraf/rijaliti

Bonus video:

00:21 Psiholog Vesna Tomin o Miljani Kulić