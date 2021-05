SAZNAJEMO ZAŠTO JE MARKOVA ŽENA POLUDELA: LUNA besnela jer je NA VENČANJU OSTALA bez dnevnice od 1.000 EVRA!

Luna Đogani pobesnela je prošle nedelje na venčanju sa Markom Miljkovićem jer je, zbog saznanja novinara da tog dana izgovaraju sudbonosno "da", izgubila 1.000 evra dnevnice od njihovog Jutjub kanala, ekskluzivno saznaje Kurir.

Bračni par se pred sklapanje braka sa sponzorima dogovorio da ekskluzivno na njihovom kanalu objave sve detalje sa ceremonije, a kako tvrde dobro obavešteni izvori, dogovor je propao jer su mediji pre njih objavili snimke kako kreću na venčanje, ispred opštine i sa svadbenog ručka. Inače, kako saznajemo, Luna i Marko od svakog snimka na svom kanalu zarade od 800 do 1.000 evra dnevno. To je zbir zarade od sponzora i pregleda.

foto: ATA Images

Ali, u ovom slučaju, Luni je ovaj poslovni potez propao jer su se sponzori povukli. S obzirom na to da niko neće da sponzoriše nešto što je već odjeknulo kao bomba, Luna i Marko su ostali bez zarade, zbog čega je ona totalno poludela i napravila skandal. Podsetimo, ona je optužila najpre Marka da je šurovao s novinarima, ali kada ju je uverio da on nema interes za to, jer je i on očekivao zaradu, ona je napala roditelje Anabelu i Gagija da su odali medijima informaciju o venčanju. Tada je nastao pravi haos, jer je počela da histeriše da su je majka i otac "prodali", te da su zbog medijske pažnje odali njenu tajnu. U pečenjari, gde su nakon venčanja bili na ručku s kumovima, Luna je sve vreme bila besna i ljuta, što je zabeležio i naš paparaco kada su odlazili kući.

foto: Printscreen/Instagram

Ekipa Kurira je i juče posetila kraj na Novom Beogradu, gde žive Luna i Marko. Njihovog automobila nije bilo, a kako smo saznali u obližnjoj prodavnici, Đoganijeva je negde otišla još u sedam sati ujutru. Bila je u trenerci i bez šminke, a Marko ju je čekao u automobilu. Tokom jučerašnjeg dana pojavile su se dve informacije - prva da je Luna otišla da se porodi, a druga da su otputovali van Beograda da se venčaju u jednom manastiru. Kako bismo proverili gde su otišli, pozvali smo Marka. - Ne porađa se danas, a što se tiče crkvenog venčanja, biće ga, o tom - potom - kratko nam je rekao Marko, koji nije bio raspoložen za dalju priču.

Ekipa Kurira