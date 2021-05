LUNA ĐOGANI VRIŠTALA NA MARKA I RODITELJE POSLE VENČANJA: Prodali ste me, vi ste javili novinarima kad se udajem!

Razlog zbog kog se Luna Đogani na dan svog venčanja žestoko posvađala sa suprugom Markom Miljkovićem, ali i celom porodicom, jeste taj što je mislila da je neko od njih javio medijima za njihov tajni plan. Osim što je bes iskazala na mužu, novopečena mlada bila je ljuta i na roditelje Gagija Đoganija i Anabelu Atijas, kojima je napravila haos i optužila ih, a potom im se ceo dan nije javljala na telefon, saznaje Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Čim je u nedelju pre podne videla našu ekipu ispred svoje zgrade, Luna je poslala kumu u izvidnicu. Devojka je izašla napolje i posmatrala naš automobil sa sumnjom, sve vreme kucajući poruke. Ubrzo potom vratila se u Lunin stan, a posle svega nekoliko minuta mladenci su zajedno sa kumovima izleteli iz zgrade i ušli u kola. Već tada je Đoganijeva bila besna, jer je želela da ceremonija prođe bez prisustva medija, pa je naterala Marka da gradom vozi mnogo brže od dozvoljenog i da ugrozi bezbednost svih putnika u automobilu. Kako naš izvor blizak Đoganijevoj kaže, ona je još u automobilu počela da urla na njega i da optužuje da ju je izdao, da je on javio medijima, a kada je Marko pokušao da se opravda, situacija je eskalirala. Insistirala je da zaustavi kola kako bi izašla, jer od "venčanja neće biti ništa", a kada joj je on rekao da se smiri, počela je da preti. Ipak, uspeo je da je smiri i da je ubedi da nije on odao tajnu, zbog čega je posumnjala u svoje roditelje.

foto: ATA Images

Tek tada je nastao pravi haos, jer je počela da histeriše da su je majka i otac "prodali", te da su zbog medijske pažnje odali njenu tajnu. Najpre im je poslala poruke ne tako lepe sadržine, a kada su Gagi i Anabela pokušali da kontaktiraju s njom, nije im se javila. Njena majka se tada zabrinula jer se uplašila da joj se nešto nije dogodilo, pa ju je neprestano zvala, ali je Luna utišala telefon i nastavila da je ignoriše. Atijasova je tada preko prijatelja pokušala da dođe do ćerke, da sazna šta se dešava, a kako naš sagovornik kaže, bila je van sebe. Naslednica joj se udala, a osim što nije mogla da prisustvuje svečanom činu, nije mogla ni da je čuje, ni da joj čestita.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Tokom svadbenog ručka situacija nije bila ništa bolja jer je Đoganijeva i dalje pravila dramu i urlala na Marka, o čemu je Kurir juče pisao.

foto: Instagram/luna_djogani, Printscreen/Kurir

Haos se nastavio kada su stigli u stan, jer je mlada nastavila da histeriše i bes iskaljuje na Marku. Govorila je da su je svi izdali, vikala je i urlala, a potom rekla kako će da otkaže crkveno venčanje i da proslave koju su planirali neće biti.

foto: ATA Images

Da stvar bude još gora, tokom nedelje su ih zvali i gotovo svi prijatelji i rodbina, koji su im zamerili što su se venčali, a da im nisu javili. Drugi su bili ljuti što ih nisu pozvali na svadbeni ručak, posebno oni najbliži prijatelji, sa kojima se godinama druže i dele tajne. Jedna Lunina bliska prijateljica požalila se našem izvoru da joj je zamerila što je barem nije obavestila šta planira, nego je to saznala iz medija i iznenadila se.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Lunom i Markom, ali se oni nisu javljali na naše pozive.

Luna za Kurir dan nakon svadbe Venčali smo se zbog bebe Naša ekipa posetila je juče kraj u kojem žive mladenci, a ubrzo je i Luna izašla napolje, i to u opuštenom izdanju. Izgleda da ju je bes prošao, pa je razgovarala sa medijima i otkrila detalje svadbe. foto: Nikola Anđić - Juče je bilo opštinsko venčanje. Odradili smo to da budemo mirni zbog bebe i prezimena. Malo ste nas poremetili kada smo vas videli, ali smo to nadoknadili kod kuće. Venčali smo se jer smo morali. Slavlje će biti kada dođe beba. Ona će da prisustvuje. Super je bebica, čekamo svaki dan. Ja sam odlično, koliko mogu sad u ovom stanju da budem. Mogu samo da prošetam, ne mogu da slavim i da budem sređena - rekla nam je Luna. M. K.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Damir Dervišagić

