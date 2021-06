NAJSTRAŠNIJE MI JE ŠTO ME JE SIN VIDEO KAKO PADAM! Jelena Kostov progovorila o TRAUMI, ove scene želi da IZBRIŠE iz sećanja!

Pevačica Jelena Kostov više puta je isticala da joj je 2020. godina bila najteža do sada.

Naime, ona je prvi imala problema kada joj je silikonski implanti u grudima pukli, a potom dobila i korona virus sa kojim se borila dva meseca. Ipak, to nije sve.

Jelena je pre par meseci na svojoj vikendici na planini Golija pala je sa terase visoke tri metra direktno na leđa, te polomila sedalnu kost. Mesece je provela u krevetu i u nesnosnim bolovima, a sada je prvi put smogla snage da o tome progovori.

- Definitivno je najgori period iza mene. Nerado o tome govorim jer kada to činim, ponovo se svega setim i proživljavam tu bol.Sad sam divno, sve je na mestu, silikoni ne mrdaju. Tu su - rekla je ona kroz smeh.

- Godina 2020. za mene je bila katastrofalna, nevezano za koronu. Preživela sam stravičan pad sa velike visine. Polomila sam jako zeznutu, sedalnu kost. Još uvek nije sve u redu, ali biće, nadam se. Treba puno vremena da sve sraste i vrati se u normalu, ali ja se ne dam - rekla je Kostov.

- Ponovo sam na štiklama i ponašam se kao da se ništa nije desilo. Uželela sam se sređivanja i izlazaka, naročito nakon višemesečnog ležanja - rekla nam je atraktivna pevačica. Kako kaže, sve što joj se desilo iza nje je i ubeđena je da će dani koji dolaze biti ispunjeni samo lepim događajima. Ipak, iz pada koji joj se na planini Golija desio vuče veliku traumu.

- Najtraumatičnije mi je bilo to što me je sin video kako padam. Nikome nisam o tome govorila, nisam se oglašavala ni tada, pa neću to učiniti ni sada, ali verujte da bih to da mogu najradije izbrisala iz sećanja - zaključila je pevačica.

