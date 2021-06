JELENA KOSTOV NA KURIR TELEVIZIJI 5 MESECI NAKON POVREDE: Otkrila da li ima posledice, a sve što joj se desilo ju je BAŠ TRGNULO!

Pevačica Jelena Kostov bila je gost u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, a tom prilikom je pričala o nastavku karijere i o povredi koju je imala pre pet meseci.

foto: Kurir

Pevačica se prisetila nemilog događaja, kada je pre 5 meseci pala i povredila se.

"Super sam sada, sve se završilo. U ovom vremenu kada je sve mračno, želela sam d aizbegnem sve to što mi se dogodilo. Super sam sada, nasmejana, sve je u redu. Nema posledica, ozbiljna je povreda bila, prošlo je 5 meseci, ali sada sam dobro", rekla je ona na početku i dodala:

"Svaka situacija u životu nosi neku poruku, ostanemo jači. Sve to što mi se dogodilo me je trgnulo, sada sam neka druga osoba, ne dozvoljavam stvarima koje su nebitne da me iznerviraju", nastavila je ona.

foto: Kurir

Jelena se osvrnula na predhodnu godinu i koronu koja je uticala na njen život i posao.

"Ljubav i podrška naših najbližih je od velikog značaja. Psiha je čudo. Drago mi je što sam shvatila koliko veliki krug prijatelja imama oko sebe. Sve se iskristalisalo u mom životu". Muzičari su baš nagrabusili. Imam prijatelje koji su radili za malu dnevnicu i bili su u velikom problemu. Ljudi su se sladili što nismo zarađivali previše, rekla je ona i dodala:

"Nedostajala mi je muzika, ali mi je prijalo da se posvetim sinu i porodici. Ja sam se baš ulenjila. Kada sam shvatila da će ovo potrajati, ja sam rekla da želim da odmaram, bez frizure i šminke. Stalno sam bila kod mojih", zaključila je ona.

foto: Kurir

Kurir.rs/M.M.

00:55 JELENA KOSTOV O STRAŠNOJ POVREDI KOJU JE DOŽIVELA: Oporavila sam se! Otkrila zašto se nije oglašavala