OVAKVE OBLINE POŽELELA BI SVAKA! Za Milicu Todorović su pričali da je anoreksična, a sad je vratila kilograme i IZGLEDA ODLIČNO!

Pevačica Milica Todorović stigla je u Egipat, a na Instagrmu se pojavio njen snimak sa plaže.

foto: Printskrin/Instagram

Milica je pokazala obline na kojima bi joj mnoge žene pozavidele. Pričalo se da je anoreksična, a ona je sada vratila kilograme i puca od samopouzdanja. Crni kupaći dodatno je istakao njene obline. Komentari na društvenim mrežama ne prestaju da se nižu.

foto: Printskrin/Instagram

Pevačica je nedavno komentarisala kako ljudi komentaripu njene promene na licu.

"Apsurdno je da se vidi neka promena na tvom licu i kao ‘a da si radila možda nešto od estetskih korekcija?’, a ti kažeš ‘Ja? Pobogu!’ Mislim, to je stvarno apsurdno, tako da, možda se vidi neka razlika i treba da se vidi, jer je mislim polomljena ta kost što se devijacije tiče, ali meni nije bila devijacija toliki problem, opet se ponavljam, što me to izluđuje me, ljudi! Nemoj da ste me više ikad pitali nešto za nos, jer sam 500 puta rekla da sam nos operisala iz zdravstvenih razloga, jer sam prskala kapi koje su mi uništile sluzokožu i to je to", rekla je Milica.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/S.M.

