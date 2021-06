NADAM SE DA KRISTIJANA NIKAD NEĆU VIDETI! STANIJA pred DEČKOM progovorila o Goluboviću, pa otkrila NAJINTIMNIJE detalje iz veze!

Starleta Stanija Dobrojević pojavila se pred kamerama sa dečkom Markom Markovićem i progovorila o svim aktuelnim temama:

foto: Printscreen/Premijera

- Sa Markom je to lako, jer on apsolutno ne reaguje na novinske natpise. Mislim da je on bio stabilniji, imao je više vere, i svega, dok sam ja bila skeptična. Mada je moj poslednji odlazak u Ameriku meni lakše pao. Najteže nam je bilo za vreme korone jer nismo mogli da se vidimo, posle smo se pomirli, ali dok nije došlo do raskida postojala je tenzija - otkriva Dobrojevićeva, pa se priseća pakla koji je prošla tokom pandemije, i odnosa sa Rusom sa kojim su je mediji povezivali:

- Ja u garsonjerici zatvorena, oni mi kao keru donose hranu na vrata. A on kod kuće sa porodicom. Ovaj poslednji odlazak mu je teže pao. Vezano za Rusa, i naš odnos, Marko je znao sve detalje. Svaki moj poziv sa njim, Marko vidi i čuje i upućen je u sve detalje. Pišu da i dalje radim u kazinu, a ja tamo ne radim od Farme - priča Stanija.

foto: Printscreen/Premijera

Progovorila je i o svom životu kroz društvene mreže, koji je predstavljen u mnogo lepšem i šarenijem svetlu nego što zapravo jeste.

- Jako me osporavaju, mnoge devojke me gledaju već 10 godina i misle da je sve to sjajno i bajno. A ja prva kažem da kačim fotografije od 100 onu jendu najbolju, i najsavršenije fotke malo obradim, to nije realan život. Možda su neki skrenuli s nekog pravog puta, ali nije u tome ni sreća niti je to onako kako izgleda, ali naravno da ima trenutaka kad ti se dešavaju brodolomi i kad imaš loše momente u životu.

foto: Printscreen/Premijera

Šta mislite koliko su se ljubavi u rijalitiju promenile u odnosu na prethodne sezone kada ste vi učestvovali?

- To nije ljubav, neki su po svaku cenu jedni sa drugima. Ljubav je kad se dvoje sviđaju jendo drugom. Da donekle izgradite poverenje - priča Marko.

Mislim da su sve te emocije prave, jer zatvoren prostor čini čuda. U klubu ga ne bi pogledala, a tamo su prenaglašene emocije, a i tamo je lakše u dvoje - dodaje Stanija.

foto: Printscreen/Premijera

Za kraj se osvrnula na svoj odnos sa Kristijanom Golubovićem, pa otkrila kako je nejna porodica gledala na to i zbog čega nije ušla u ''Zadrugu 4''.

- Bilo mi je preteško, kad je bio taj sukob pred Zadrugu. Bila sam u Americi, a ja kad sam tamo sama, onda sam ful svoja, a tad nemam granice i ne prezam ni od čega, sedela sam u fotelji i uživala u svemu tome. Onda sam došla kući i vidim majku kako plače, zabrinutog brata... Ta ''Farma 6'' mi je najveća mrlja u karijeri. Kad sam videla majku shvatila sam da moram da prestanem sa svim tim, i uradila sam kako su oni želeli. Nadam se da Kristijana nikad neću sresti, ni videti, tad je meni sve to odgovaralo, ne mogu da kažem da se kajem, da mogu da vratim vreme promenila bih stvari. Nadam se da ga nikad nigde neću sresti - rekla je Stanija u Premijera - Vikend specijalu.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/S.M.

