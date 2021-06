DA SAM UŠLA U ZADRUGU BILO BI KOBNO! Stanija Dobrojević progovorila o Kristijanu Goluboviću: On bi me PATOSIRAO, plašila sam ga se

Stanija Dobrojević je na poslednjoj Zadrugoviziji u ovoj sezoni, bila član žirija, a mnogi su sa nestrpljenjem čekali njeno suočavanje sa Kristijanom Golubovićem.

Stanija je prokomentarisala to što je Kristijan često spominje u Zadruzi.

foto: Printscreen

- Često dobijam isečke i klipove gde me on često spominje. Po meni je to negativno i ne znam zašto to radi. Nije mi jasno da on pored svih svojih muka u životu, s obzirom na to da je rasturio brak u kom ima dete, kako me se uopšte seti u tom rasulu.

- Da sam ušla u ovu Zadrugu, kao što je trebalo, mislim da bi bilo kobno, zato što znate moj profil, ja sam oštra na jeziku i ne ćutim nikom, pa ni njemu i to je nekako trebalo da bude, da tako kažem, moja uloga u rijalitiju, jer oni uvek ljude biraju po karakteru. Videli ste sav onaj haos i frku pre Zadruge, e sad, zamislite sve to u zatvorenom prostoru kada bih ja krenula. Mislim da bi sigurno došlo do fizičkog obračuna i da bi on mene patosirao ili tako nešto ili bih morala samo da ćutim, a onda nije to to. Izbegla sam ovu Zadrugu i u minusu sam preko 100 000 evra, koliki je trebao da mi bude honorar, ali drago mi je zbog svega toga, jer večeras u ovoj stolici kad ga gledam, ovo je mnogo bolje. Super je sve, rekla je Stanija i dodala:

- Nisam se uplašila sada kada sam ga ugledala, kada su bile one pretnje sa njegove strane tada sam se plašila i plašila bih se da smo u rijalitiju.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Srbija Danas/M.M.

BONUS VIDEO:

01:51 Stanija Dobrojević o odnosu sa Markom Markovićem