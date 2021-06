ANA MI KAŽE DA KUPIM PUŠKU! Nikola Rađen progovorio o odnosu sa KOKIĆKOM, pa otkrio kako vaspitavaju ćerke: O svemu razgovaramo!

Vaterpolista Nikola Rađen govorio je o poslovnim planovima, ali i odnosu sa bivšom suprugom Anom Kokić i njihovim ćerkicama.

Redovno dolazim na bazen, što da treniram, što da vodim ćerkice, što da treniram decu, jer smo od ove godine pokrenuli Akademiju vodenih sportova Crvena Zvezda, super stvar koja će se baviti obukom plivača i neplivača, kao i obukom tehinke plivanja vaterpola. To je sve što će da nas očekuje ovo leto, gostovaćemo na bazenima u više gradova, pozivam sve mališane da nam se pridruže – kaže on, pa dodaje:

Uzbudljivo, zanimljivo i radno, što meni i nije problem, prošle godine sam u julu otišao u Atinu i zbog cele situacije nisam mogao da se vratim, tako da sam se nasunčao i odmarao prošle godine, mislim da je realno ove godine da učinimo aktivnom – priča Rađen.

Nikola se dotakao i letovanja sa svojim čerkama, koje ima sa bivšom suprugom, pevačicom Anom Kokić.

Planiram da odem sa ćerkicama do Grčke, videćemo da to uglavimo, jer deca nigde nisu išla prošle godine zbog situacije, zavisi od posla, videćemo, ali sve ostalo će biti radno. One su odlične u bazenu, kako drugačije da bude, realno – priča vaterpolista. pa otkriva i kako provodi vreme sa njima.

Sa tatom su dani veoma uzbudljivi, uvek se dogovorimo da nešto lepo napravimo i da uživomo. Iskreno da kažem, jesam popustljiv, iskreno misim da zajedničko vreme treba da provedemo na što kvalitetniji moguće način – kaže Nikola.

Rađen je otkrio i kako vaspitava svoje naslednice i da li će biti kao Nikola Kojo u filmu "Mi nismo anđeli 2".

- Baš sa Anom razgovarao, kaže: "Tata, kupićeš pušku!" U šali, naravno. Bićemo kao lovački dom. Šalu na stranu, ja svoje devojčice želim da zaštitim i pružamo im ogromnu ljubav i podršku za sve što rade i to je najbitnije. Siguran sam da će biti dobra deca i znaće da izaberu. Naravno, period odrastanja je jako uzbudljiv u tim godinama, ulaze u pubertet, to treba samo pratiti i kontrolisati, ništa više – priča Nikola, pa dodaje:

- Ma, iskreno, normalni ljudi sve lako mogu da se dogovore. Ana i ja, hvala Bogu, o svemu razgovaramo, pričamo, i najviše vodimo računa o odrastanju naših ćerkica. Pre svega smo ljudi, pa tek onda i roditelji. Kada treba da se podvikne, ja sam tu, ali ako treba, neka ja budem babaroga – zaključuje Rađen kroz smeh u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

