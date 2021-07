UČESTVOVALA JE U OPERACIJI TRIJUMF, A POTOM POTPUNO NESTALA: Sada se vratila na scenu, a nedavno se suočila sa velikim gubitkom!

Pre 13 godina u muzičko-takmičarskom šouu "Operacija Trijumf" imali smo priliku da upoznamo talentovanu Ninu Petković iz Crne Gore. Nakon ovog takmičenja nismo imali priliku da je vidimo na ovim prostorima, ali sada je ponovo posetila našu zemlju i otkrilo šta se u njenoj zemlji dešavalo od "Trijumfa" do danas.

Iz takmičarskog šoua uglavnom je u kontaktu i posećuje se sa koleginicom Anom Bebić, te su se i videle i družili sa pevačicinom decom.

foto: Kurir Televizija

Kako kaže "Opracija Trijumf" joj je pomogla da se afirmiše, prestavila je sebe i pronašla svoju publiku.

- Bilo je uspona i padova, pauza, ali to je život. Borimo se. Drago mi je što sam učestvovala u "Operaciji trijumf", tada mi je bilo strašno kada su mi rekli da tamo ostajemo 100 dana sa nepoznatim ljudima, ali eto, sada ti ljudi nisu nepoznati, to su moji dragi prijatelji - rekla je Nina, koja je pre korone radila na kruzeru kao pevačica u jednom bendu, gde ju je pandemija uhvatila, pa je morala u njemu da bude u izolaciji:

- Ostala sam dva meseca duže od ugovora, brod je bio vezan na Tenerifama, tamo smo morali da ostanemo, ali to je bila jedna pozitivna stvar. Sačuvali smo sebe od drugih i druge od sebe, jer niko tada nije mogao da uđe na brod. Ta dva meseca nismo mogli da izađemo, da donesemo koronu kući, tako da je bilo bezbedno - rekla je pevačica i dodala da je dobila poziv i da se uskoro ponovo vraća na kruzer.

Nina je nedavno nastupala na hrvatskom festivalu "CMC" sa pesmom "Predugo", a na isti se prijavila na nagovor oca koji nažalost više nije među nama:

foto: Kurir Televizija

- Njemu je posvećen moj nastup na festivalu. Sve vreme me je držala njegova snaga i činjenica da me je on sam prijavio na festival, doduše nije znao da je pesma prošla, jer je u to vreme bio u bolničkoj postelji kada su meni javili. nažalost, nisam stigla da mu javim da je pesma prošla, a poruka koju sam pročitala ostala je nepročitana, ali znam da je on to negde sve propratio - rekla je pevačica, kojoj su posle teških dana stigla i lepa dešavanja, pa je potpisala ugovor sa jednom hrvatskom izdavačkom kućom i uskoro izdaje svoj album.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:47 Marija vodi IT firmu i peva na svetskim pozornicama