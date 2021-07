FRAN PUJAS BEZ DLAKE NA JEZIKU: Zadruga me ojačala više nego zatvor, a Paula mi je najveća greška! ŠOK INTERVJU

Fran Pujas, zadrugar iz Hrvatske, zadovoljan je svojim učešćem u Pinkovom rijalitiju. Iako je na imanje u Šimanovce došao sa devojkom Paulom Hublin, njih dvoje su rastavljeni dočekali povratak u spoljni svet.

Atraktivnu devojku on smatra svojim najvećim promašajem, a zbog čega otkriva u intervjuu za Kurir, u kojem je pričao i o prijateljima iz rijalitija, burnoj prošlosti i Anđeli Veštici, s kojom je imao seks nakon završetka rijalitija, posle čega su se posvađali.

Počele su pripreme za "Zadrugu 5", da li će te publika ponovo gledati u rijalitiju? - Ušao bih, ali i dalje ništa nije sigurno, čekam poziv iz produkcije. Da li si se čuo sa Paulom nakon što se rastavljeni napustili "Zadrugu"? - To me svi pitaju, naravno da se nisam čuo sa njom, i nećemo se čuti. Paulin otac loše priča o tebi, zašto? - Skoro sam ga sreo, javio sam mu se, hteo sam da ga pozdravim, ali on nije uzvratio. Uradio sam ono što je bilo do mene. Paula i ja smo bili oko pola godine u vezi pre nego što smo ušli u rijaliti, u to vreme ja sam sedeo sa njim, poznavali smo se. Odnos između nas je bio više nego korektan, ne znam šta se dogodilo da on sada tako govori o meni, ali okej, to je njegovo mišljenje. Neka sada tata malo pazi na nju.

Kako komentarišeš sliku Vuka Moba s njom?

- Što bih ja to komentarisao? Koliko ja znam, oni rade zajedno na muzici, šta god da rade, ne zanima me, nije moja stvar. Neka rade šta god hoće, baš me briga. Ne želim uopšte više da se petljam sa njom, slobodna je i neka radi šta god hoće.

Ko ti je najveće razočaranje u "Zadruzi"?

- Definitivno Paula i Nenad Aleksić Ša!

Ša? Pa zar niste drugari?

- Otkad smo izašli, čuo sam se sa Ša. Nenad i ja smo se jednom videli i od tada skoro da nismo ni u kakvom kontaktu. Ništa se specijalno nije dogodilo. On je sa Tarom, pretpostavljam da mu ona ne da da se viđa i druži sa mnom. Mislim da to nije u redu. Meni takav prijatelj ne treba, sutra ako raskinu, ja ga neću prihvatiti zato što ga sada nema. Najviše mi je zasmetalo što se nešto dogovorimo, on ispali, čak se i ne javi, šta će to meni?!

Da ti nije zamerio što se družiš s njenim bivšim dečkom Matijom Miladinovićem?

- Matiju sam upoznao preko Filipa Reljića, sa kojim živim. Oni su super momci, legli smo jedni drugima. Filipova sestra Sara je prijatno iznenađenje, nema tu nikakvih ljubavnih odnosa, živim kod njih. Cela porodica je mnogo dobra i fina. Ne znam da li mi je to Nenad zamerio, nema prava na to, on i Matija se i ne znaju. Njima je jedina zajednička tačka Tara.

Šta sada misliš o Tari Simov?

- Nemam baš lepo mišljenje o njoj. Ne verujem da će ona i Ša uspeti. Ako je istina ono što se piše da je Nenad bije i maltretira, ona je luda što to trpi, a njega osuđujem. Opet kažem, ja ne znam šta se dešava, ali ako je istina, onda strašno.

Jesi li se pomirio s Anđelom Vešticom?

- Da li moram to da komentarišem? Ne želim da produbljujem rat sa njom. Bio sam pijan i desilo se da budem sa njom, to je bila greška. Nije istina da sam bio naduvan da ne mogu da izađem iz kola. Ne priča mi se o tome, jer znam kakva je ona, znam da će opet početi da piše svašta i onda nema potrebe za tim. Nismo u kontaktu, ne čujemo se uopšte.

Da li bi neka veza iz "Zadruge" mogla da opstane?

- Mislim da nijedna veza nema perspektivu, osim možda Rijalde i Kenana. Maja i Janjuš su od svih nas ispali najnormalniji. Rastali su se i nastavili dalje. Tamo su pravili ozbiljne scene, ali dobro je da su se razdvojili i da je sada sve u redu.

Priča se da si se zamerio kriminalcima iz Hrvatske i da se zbog toga još nisi vratio kući?

- Ne sećam se da sam ih spominjao. Ne, nije to razlog zbog kog se ne vraćam kući. Imam problem sa kaznama koje me tamo čekaju. Napravio sam glupost kao mlađi, pa sada čekam da vidim šta će biti sa tom presudom.

Kako je na tebe uticao boravak u zatvoru?

- Bio sam dva puta u istražnom zatvoru, nakratko. Prvi put sam bio tri i po meseca, a drugi put malo više od mesec dana. To je moja ružna prošlost, ne volim da pričam o tome, pokušavam da to zadržim za sebe. Imao sam dosta problematičnu prošlost i detinjstvo. To je jedno veliko životno iskustvo, ali "Zadruga" me nekako ojačala i više nego istražni zatvor.

Čime planiraš da se baviš?

- Radim na muzici, u pregovorima sam sa ozbiljnim ljudima. Sa Napoleonom radim na pesmi. Voleo bih da se ostvarim u muzičkoj karijeri. To je rep muzika. Ne planiram sa Ša da snimim pesmu, sve i da me zamoli. Svakako sebe vidim u Srbiji, zapravo Beograd je grad u kome bih ja mogao da nastavim da živim život normalno, ovde se uklapam. Koliko god da sam imao burnu prošlost, ovde me ljudi drugačije gledaju i doživljavaju. Bolje mi je ovde nego u Zagrebu. U neku ruku nije fer što meni ljudi sude po mojoj prošlosti, ali zbog te takve prošlosti ja sam danas ovakav kakav sam. Svaki čovek ima prošlost, koja ga ojača i formira u nastavku života.

Tetovaže Bodljikava žica na čelu znači da sam zatočenik svog uma Prepoznatljiv si po tetovažama. Kada si prvi put otišao kod tatu majstora? foto: Printscreen - Ne volim da pričam o svojim tetovažama, to baš izbegavam i u "Zadruzi" su me pitali. Prvo što sam uradio bila su slova i šapa mog psa Simbe. Nemam skrivenih tetovaža, na meni se sve vidi. Tetovaža na čelu, bodljikava žica, ima posebno značenje. Ona znači da sam zatočenik svog uma. Ima svašta nešto u mojoj glavi što me koči u životu. To su te neke muve koje stalno lete i ne mogu da ih izbacim iz glave.

