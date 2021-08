DOBILA JE UPALU PLUĆA, A ONDA JE NAIŠAO ON: Neda Ukraden ovako je upoznala prvog MUŽA, svi detalji ljubavne priče!

Nedi Ukraden ljubavi nikada nije manjkalo, a njen život obeležila je jedna velika, sa Milanom Bibilijom, s kojim ima ćerku Jelenu.

Oni su se upoznali na nesvakidašnji način. Naime, Milan je bio reditelj emisije u kojoj je gostovala Neda. To ne bi bilo ništa neobično da pevačica nakon toga nije dobila upalu pluća.

"Pošto sam se razbolela tada na snimanju i dobijem upalu pluća, a Milan me je nazvao i javila se moja mama. Rekla mu je ‘dete mi se prehladilo zbog te vaše emisije‘ i meni u posetu dođe Milan Bilbija... On je bio reditelj i bio je jedna potpuno drugačija faca od svih onih koje sam ja upoznala... Posle je on mene još jednom nazvao, pa još jednom i mi smo uspostavili to nešto malo više od prijateljstva priču, kasnije smo izašli na prvi dejt", Ispričala je Neda i dodala da su se posle 10 godina zabavljanja venčali dobili ćerku Jelenu.

Pevačica se nikada nije libila da donese radikalne odluke, pa se se tako, čim je prestala bude srećna, razvela.

"Nije nam išlo. Krenulo je erodiranja veze i ljubavi. I kad je to prešlo granice lepog, ja sam rekla - ne. Tek sam skućila novo gnezdo, opremila je, donosila iz celog sveta stvari… Ali sam ipak otišla. I nisam se bojala. Otišla sam u pola sobe. Sud mi je dodelio i dete i stan a mislim da sam jedina žena koja je stan ostavila mužu", rekla je Neda "HRT" i dodala da se nije ponovo udala zbog deteta:

"Nisam se udala zato što sam žena koja ima dete. Ja sam prevashodno majka pa sve drugo. Kad ste sami onda se selite sa koferom gde hoćete. Ali kad imate dete… Dovesti dete u novu sredinu, u novi grad, novi jezik. Ćerka je bila ušuškana, ja tu, dve bake, dve deke, aktivnosti. Imala sam čak jednom zakazanu svadbu, čak i datum venčanja, ali sam odustala zbog ćerke" , rekla je Neda.

