IMAM NOVU LJUBAV SVOG ŽIVOTA, BIVŠE ME NE INTERESUJU! Janjuš otkrio sve o odnosu sa PEŠIĆKOM i priznao da je Maja pala u ZABORAV!

Marko Janjušević Janjuš prokomentarisao je situaciju između Maje Marinković i Filipa Cara kog je nedavno blokirao na društvenoj mreži Instagram.

- Odlično sam. Nemam komentar na to, ne interusuju me ljudi. Nije to razlog što sam ga ja otpratio, nego neke stvari koje smo se dogovorili. Ne bih da komentarišem, želim im sve najbolje. Ne bavim se tim, ispoštujem što moram da idem samo u emisije. Bivše me ne zanimaju, da valjaju, ne bi bile bivše. Ne interesuju me, Nemam nikakav kontakt, niti će me interesovati, želim sve najbolje - rekao je Januš.

Janjuš je otkiro kako je došlo do toga da se nađe na odmoru sa bivšom zadrugarkom Jelenom Pešić.

- Sa njom sam bio dobar i ranije, imam novu ljubav svog života, bivše me ne interesuju - objasnio je on.

Da li je to misteriozna devojka sa njegove objave na Instagramu?

- To je već zagonetno pitanje. Ima neke perspektive, videćemo šta i kako, nadam se da će biti dobro - istakao je bivši košarkaš.

Janjuš je otkrio da li je u kontaktu sa Anom Korać:

- Sa Anom se čujem konstantno, velika legenda, velika boginja. U najboljem smo odnosu, kao nikada do sada. Svakim danom sve bolje i bolje. Stiker se prehladio, sad mora da odmara, vrućina ga udarila, sunčanica. Kupio sam i nova kolica i pidžamu - rekao je Janjušević.

- Odmaram sa ljudima sa kojima treba. Ja sam već našao drugo mesto, sa lepšom polovinom - zaključio je Janjuš.

