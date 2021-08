JANJUŠU JE VEROVATNO ZASMETALO OVO SA MAJOM! Car progovorio o nekdašnjem DRUGU, otkrio sve o odnosu sa JELENOM PEŠIĆ: Družimo se!

Bivši učesnik "Zadruge", Filip Car, ovih dana u žižu interesovanja je dospeo zbog druženja sa rijaliti zvezdom Majom Marinković, a šuškalo se da ga je zbog toga i Marko Janjušević Janjuš otpratio sa društvenih mreža.

foto: Printscreen

- Sa kim god da se družim, mene povezuju... Koja god devojka bila iz rijalitija, odmah je nešto, znaš kako to ide. Večeras ću dosta govoriti o tome. Pričaću i o tome sa Janjušem. Video sam da me je sklonio sa Instagrama. Valjda me je blokirao, nismo razgovarali. Trebalo bi da razgovaramo. On je na odmoru sa ćerkom, ne želim da ga smaram. Verovatno me je zbog toga što se priča ovo za Maju, takva je situacija. Verovatno mu je malo to zasmetalo, neugodna je situacija... Nema za šta drugo - govorio je Filip Car.

- Ja sam i u "Zadruzi" rekao da sam prijatelj oboma. Ne mešam se u tuđa prijateljstva, neću dozvoliti da se iko meša u moja. Večeras ću više o tome reći u emisiji. Nije istina da je Maja prenoćila kod mene (osmeh), bili smo u izlasku, družili se par puta. Nije nijednom prespavala - dodao je Car.

foto: Printscreen

- Šta se dešava sa Jelenom Pešić?

- Sa njom se čujem, u dobrim smo odnosima, ona i Janjuš su se sreli na moru, verovatno družili, pre smo se zajedno svi družili, ne vidim ništa sporno tu. Naše druženje je sasvim normalno, nadam se da ćemo se videti kada dođe u Beograd. Ona mi je draga devojka, samo smo prijatelji - zaključio je Filip.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M./Pink.rs

