Specijalne letnje ponude u Travellandu: Kipar od 529€, Španija od 563€

Na more pođimo i to već od 22.8! Sezona na Kipru traje čak 8 meseci: od aprila do novembra, a avgust je idealan za pravo letnje uživanje.

Tokom godine Kipar ima oko 340 sunčanih dana. Po prirodno-geografskim obeležjima blizak je Aziji, ali u svim društvenim aspektima je okrenut ka Evropi. Legenda kaže da je grčka boginja ljubavi Afrodita rođena na Kipru. “Ostrvo ljubavi” kako nazvaju Kipar, se nalazi u ponudi agencije “Travellenad” za koje nam poručuju da je na raspolaganju još malo slobodnih mesta i to po najnižoj ceni od 529 evra. U pitanju je aranžman od 8 dana čija cena uključuje avionski prevoz i aerodromske takse, dok je za 11 dana cena 629 evra po osobi. Direktnim avio prevozom Beograd-Larnaka već od 22.8. možete odmor provesti u ovoj prelepoj ostrvskoj zemlji. Ostali polasci su zakazani za: 26.8. i 29.8. Hoteli koji se izdvajaju iz njihove ponude su: Evabella Napa Apartmani / Adams Beach 5* / Stamatia Hotel 3*.

foto: Promo

Svi smo se uželeli evropskih gradova. Ukazala se prilika da se skokne do Barselone tokom avgusta meseca i to na 3, 7, 10 ili 11 noćenja. Paket aranžmani za Španiju dostupni su od 29.8. po najnižoj ceni od 563 evra za 7 noćenja. Najniža cena za 10 noćenja je 654 evra, a za 11 noćenja 705 evra. Ostali poslaci vas očekuju u septembru: 2.9, 5.9. i 9.9. Kosta Brava je turistički raj u blizini Barselone, u kom se smenjuju luksuzni hoteli i predivna i mirna ribarska sela. Ljoret de Mar „ cvet na moru “ je najpoznatije letovalište Kosta Brave, i jedno od najpopularnijih u celoj Španiji. Upravo tamo je agencija “Travelland” izabrala hotele za svoje putnike: Maria del Mar 4*, Alegria Fenals Mar 3*sup, Alegria Sun Village 4*. Neki od sjajnih hotela nalaze se i u drugm popularnim španskim letovalištima: Calella, Malgrat de Mar, Santa Suzana.

foto: Promo

Verujemo da ćete izabrati najbolje za sebe i svoje bližnje, jedino ne gubite vreme čekajući poslednji trenutak, jer povoljnijih cena neće biti. Raspitajte se o svim potrebnim i dodatnim informacijama na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Ili pozovite agenciju “Travelland” svakog radnog dana od 9-20h, subotom od 9-16h, ali i nedeljom od 10 do 17 časova. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst