SAMO JA MOGU DA BUDEM SPONZOR! Tanja Savić stala na put pričama da je našla bogataša i kaže da udvarače nema: Da li sam ŠUGAVA?!

Pevačica Tanja Savić poslednjih dana izaziva veliku pažnju javnosti zbog svojih objava sa odmora iz Budve.

Naime, pevačica se našla u centru skandala kada je podelila video iz luksuznog četvoročkaša koji jurca kroz naseljeni deo grada. Tanja je ovim potezom navukla gnev naroda, a sada je progovorila o brojnim aktuelnostima iz života.

- U Crnoj Gori sam kao kod kuće. Imam još pet neradnih dana da se stvarno odmorim - priča Tanja.

Osvrnula se i na glasine da je našla sponzora:

- Jedino ja mogu da budam sponzor nekom. Pevačice koje stvarno zarađuju imaju sebi da obezbede sebi lep život. Obično se muške sponzoruše kače za takve pevačice - priča ona.

Tanja je u Crnu Goru stigla u društvu sinova, a ovom prilikom otkrila je kako postiže da uklopi posao i porodicu.

- Deca su sa mnom, i od mog brata deca. Dok ja radim, moja sestra i snajka čuvaju decu. Deca kao deca, samo da ih Bog čuva, da su mi živi i zdravi i uvek na oku - kaže Savićeva.

Za kraj je progovorila o udvaračima.

- Nema to kod mene. Ja kažem šta je to kad mi neko priđe... Koleginica, poznanica, bilo ko, govore mi kako im se udvaraju muškarci, a pritom je udata, to je meni van svake pameti. Kako meni niko ne prilazi, šta je ovo? Je l' sam ja šugava? Počela sam kao Ana Nikolić... Ne prilaze mi, jer ne zračim tako - zaključila je Tanja Savić u emisiji "Premijera".

