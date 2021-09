ŽELELA SAM DA KIJA DOBIJE DETE SA SLOBOM: Nadica poručila jedno ćerki posle BRUKE sa Lunom, a evo šta je uradila sa 50.000 €

Pobednica "Zadruge 4” Nadica Zeljković kaže da ovih dana uživa sa gostima koje ima iz Holandije, te da im je turistički vodič koji im pokazuje znamenitosti naše države.

- Uživam. Sve stižemine bunim se. Drago mi je kada ima obaveze. Ja sam radna žena - kaže na početku razgovora Nadica Zeljković.

U "Zadruzi" su vas mnogi voleli, ali bilo je i onih koje ste nervirali. Da li vam se učesnici sa kojima ste bili u rijalitiju sada javljaju?

- Niko nije imao potrebu da me voli. Možda sam nekima bila draga i uvek ću biti takva mladim ljudima jer ih dosta razumem. Mnogima nisam bila draga jer sam govorila da ću da pobedim iako to nisam ni slutila. Uvek sam govorila ili ću biti prva ili 21. Tada je počelo da im smetam što spomnjim radničku klasu, sportiste, a oni nemaju ni dana radnog staža. Međutim, javljali su mi se posle "Zadruge" Jovana Tomić Matora, Sanja Stanković, Marko Đedović, Filip Car, Paula Hublin, Fran Pujas, Rilada Karahasanović, Nataša Radan, Milan Janković Čorba, Teodora Bilanović. Nema ko me nije pozvao da se vidimo ili da odemo na ručak. Ako sam nekog zaboravila ja mu se izvinjavam.

foto: Damir Dervišagić

Da li ste nešto sebi kupili od novca koji ste dobili kao pobednica “Zadruge 4”?

- Svi me pitaju za finasijski deo. Nadica je radna žena koja ceo život ima. Ono što je najvažnije ima svoj stan, a ceo novac od pobede poklonila svom detetu. Tako da u taj finasijski deo ne želim da ulazim. Inače, jedan stan mi je kupljen za rođendan, a to nije od novca iz "Zadruge". Ne sumnjam u mog finasijskog direktora i investirora Kiju Kockar.

Kije nema u poslednje vreme u medijima. Šta se desilo?

Prezauzeta je ovih dana. Ali ono što je meni najbitnije i najdraže jeste da ona ima osmeh

foto: Nemanja Nikolić

Kakva je kao finasijski direktor?

- Meni kada bi dali tolike novce ne bih znala šta treba da radim. Ali ona je vrlo pametna i promoćurna. Drago mi je što je takva. Ide napred. Ja sam od svoje majke otišla jedan stepenik, a ona od mene tri, što se tiče napredovanja i u životu. Svaka joj čast. Biće ovo iznenađenje za nju, jer je ja retko hvalim.

Da li vas tišti to što Kija nije još dobila dete, pa možda i sa Slobom Radanovićem?

- Deca se nikada ne planiraju, niti se zatiču. Ako se to desi, onda to nisu deca iz ljubavi. Dete treba da se rodi iz ljubavi kao što sam ja nju rodila. Da li u braku ili van, nije bitno. Da je i sa Slobodanom Radanovićem dobila dete meni bi bilo drago. Kada se sve to dešavalo posle jedinice, rekla sam: "Ako dođe do pomirenja, da mi Slobodan ne dolazi pred oči dok ne stigne vest da će biti neko dete”.

Želeli ste to dete?

- Da, da. Uvek sa želela dete iz ljubavi. Ali to nije uspelo. Želim kako Kiji, tako i njemu da se ostvare kao roditelji. To me tišti. Ali, eto dete se ne planira. Biće.

Kija je temperamenta devojka. Da li je to nasledila od vas ili od pokojnog oca?

- Jel' kruška može da ima jabuku? Ima pola pola. I njen otac je bio vrlo aktivan, boemski nastrojen, voleo je muziku, svirao gitaru, držao restoran. Nije bio statičan. A mene ste videli kakva sam. No, da napomen da je Kija toliko aktivna, da statičan čovek kod nje ne može da prođe.

Da li bi ponovo ušli u rijaliti “Zadruga"?

- Ono što sam ušla ušla sam. Niko mene nije terao, daleko bilo, to sam htela i to je to. Sada mi treba klupa i kokice. I ništa više mi nije potrebno.

foto: Printscreen/Pink TV

