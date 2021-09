BAZEN, KONOBA, TERASA, LJULJAŠKA I SVE U KAMENU: Ovde se Lea Kiš sakrila od GUŽVI U BEOGRADU, a tek što joj pogled PUCA sa AVALE

Voditeljka Lea Kiš sa suprugom Momčilom Jokićem i njihovom mezimicom Sarom Miom napravila je pravi mali raj nadomak Beograda.

Kako nam kaže, najviše vole da se zajedno okupe kod bazena, a dvorište su uredili sa posebnom pažnjom.

foto: Privatna Arhiva

Sva godišnja doba na Avali su lepa. Leti najviše koristimo deo kod bazena, jer su ovih godina vrućine u gradu bile nepodnošljive.

Svaki deo kuće već skoro deceniju sređujemo, tako da nemam baš omiljen kutak. Vreme proleti u prirodi, zaista je pravi odmor u svakom smislu i sve je mnogo opuštenije - otkriva nam voditeljka.

foto: Privatna Arhiva

- Kada je opremanje kuće i dvorišta u pitanju, ne konsultujem se sa stručnjacima, jer moj muž voli sam da osmišlja kako dvorište tako i enterijer.

foto: Privatna Arhiva

On je rođen na moru i živeo je do studija u tom ambijentu, tako da naša kuća na Avali u mnogome podseća na morske kuće. Mnogo kamena, konoba i boje mora... Često nam dolaze prijatelji, mada Sara Mia više koristi kuću na Avali za svoje društvo, često voli da napravi velike zabave i dobre žurke. Ova porodica pored kuće na Avali ima i dom u centru, a Sara Mia je nedavno počela da živi sama.

foto: Privatna Arhiva

- Sara ima svoj stan, ali sada u vreme epidemije je uglavnom bila kod nas u kući na Voždovcu. Jeste u početku je uvek neobično, ali vreme je da ima svoj prostor i svoj život. Kada je u svom stanu viđamo se svakodnevno tako da ne osećam veliku promenu. Veoma smo bliske, tako da smo bez obzira gde je ko, uvek na vezi - ističe Lea.

Sara Mia krenula je maminim stopama i uspešno se bavi voditeljskim poslom, a kako nam otkriva, iako joj se često udvaraju, partnera za sebe još uvek nije pronašla.

foto: Privatna Arhiva

- Jok nisam našla pravog, slobodna sam i nadam se da će se uskoro pojaviti. Jako je teško naći muškarca koji će moći da se nosi sa ambicijom jedne devojke, koji neće biti ljumoboran i koji vas neće ni u čemu sputavati, već naprotiv davati vam vetar u leđa. Ono što primećujem jeste da muškarci vise ne znaju koja je njihova uloga. U smislu toga da treba prvi da imaju inicijativu, da se udvaraju, da prvi preduzmu neke korake kako bi vas osvojili. Ja sam neko ko voli pažnju i posvećenost, a zbog društvenih mreža, načina komunikacije u današnje vreme sve to pada u vodu. Svi bi instant poznanstva, instant ljubav, a ja zaista nemam vremena za takve priče. Najvažnija osobina kod muškarca jeste to da on u pravom smislu te reči to i bude - ističe ona.

foto: Privatna Arhiva

