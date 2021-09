RELJA EKSKLUZIVNO ZA KURIR PRVI PUT O BRAKU I DECI: Ljudi ne vide kakva je Nikolija, evo šta je uradila 41. dana posle porođaja

Relja Popović i Nikolija Jovanović su u julu dobili drugu ćerku. Poznato je da se mladi par veoma trudi da sakrije svoj privatan život od očiju javnosti, ali je ovom prilikom popularni reper, ekskluzivno za Kurir, prvi put progovorio o Nikoliji i deci, ali je i otkrio kako planira da obraduje svoju publiku.

foto: Nikola Anđić

- Sada je mnogo jednostavnije nego kada se Rea rodila, pošto je drugi put, pa smo se brže uhodali. Sada nam je duplo lepši život. Rea je super prihvatila sestru, presrećna je i ona, ali i mi - rekao je relja pa se osvrnuo na posao:

foto: Printscreen/Instagram

- Što se mog posla tiče, planiram da objavim dve ili tri nove pesme do kraja godine, da se predstavim u nekom novom svetlu. Pesme su drugačije, želim da publika upozna nekog novog Relju, sada vredno radim na tome. Kada god sam obećao neke datume nešto se izjalovi, tako da ne smem ništa da obećam, nadam se da će izaći do Nove godine - ispričao je reper.

foto: Damir Dervišagić

- Planiram i duet sa Nikolijom. Radimo na pesmi već i imamo u planu da je izbacimo. Mislim da to neće biti završeno ove godine jer ide dosta sporo. Kada radim na pesmi sa Nikolijom najobazriviji sam. Projekat sa njom uvek je najkompleksniji, najsloženiji jer uvek gledamo kako te naše energije i emocije da uklopimo u pesmu. Nekako, imam utisak da ljudi od naše zajedničke pesme uvek puno očekuju i onda i ja puno očekujem i sebi nabacim veliku odgovornost. Možda to i nije dobro, možda i to treba da uradim kao i svaku drugu pesmu koju radim - iskren je bio Popović, a onda se osvrnuo i na Nikoliju:

foto: Pr

- Nikolija je super. Što se njenog izgleda tiče počela je da trenira čim joj je dozvolio doktor. Mislim da je 41. dan nakon porođaja počela sa treningom. Super je ona, vredna, Nikolija je svaki dan sve divnija. Nemam reči kojima bih joj se zahvalio i opisao tu njenu požrtvovanost. To je nešto što ljudi ne vide - zaključio je Relja.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/ Ana Denda

