OD ISTINE NE TREBA BEŽATI! Snežana Đurišić progovorila o sinu Marku i optužbama da je LOPOV, a onda spomenula i partnera VANJU!

Snežana Đurišić je otvoreno progovorila o natpisama koji su u nedeljama za nama ispunjavale domaće medije, a tiču se njenog sina Marka Gvozdenovića.

foto: Printscreen/Premijera

- Nedavno sam dala izjavu i stavila tačku na to, tako da se više neće dogoditi da javno govorim o svom sinu, ćerki, i celoj porodici. U trenutku ne znam šta mogu da pomislim, ali svakako je to tema o kojoj bi trebalo pričati malo duže da bi ljudi shvatili o čemu se radi. Istina je istina i od nje ne treba nikad bežati, i to stoji ali kada se na tu istinu natovari mnogo štošta ja to zasita ne mogu da prihvatim i zbog toga neću komentarisati – priča Snežana.

foto: Printscreen/Premijera

Đurišićeva se osvrnula i na svoj ljubavni život i partnera Vanju.

- Ne verujem u slučajnosti i smatram da ništa nije slučajno u životu. Čovek ako realno razmišlja jasno je da što si stariji to su sve manje šanse da ti se neke stvari dogode koje ti se u mladosti događaju češće. Ja sam negde bila u onom stanju ako dođe - dobrodošla, ako ne dođe - hvala Bogu. Svakako je bolje imati nekoga nego biti sam, još ako je taj neko koga volite i ko vam je na neki način oslonac, onda je to prava sreća i božji dar – rekla je Snežana, pa dodala:

- On je lekar koji se vrlo dokazao kao dobar stručnjak i, pre svega, čovek koji ima osmeh za svakog svog pacijenta, koji mnogo znači za onog koji dođe sa nekim problemom. Nismo zajedno samo kad ja negde otputujem ili on negde otputuje – zaključuje pevačica u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:24 ĆERKA SNEŽANE ĐURIŠIĆ PUSTILA GLAS, A NADA TOPLČAGIĆ ODMAH PROKOMENTARISALA! Marija je ista mama, a evo kako peva!