MARIJA I MILJANA SU SE JURILE PO ULICI! Komšinica Kulica razvezala jezik, tvrdi da je Miksi bežala od KUĆE sa torbom punom para?

Marija Kulić pre samo par dana obavila je i poslednji pregled u Turskoj gde su joj saopštene dobre vesti. Njeno zdravsteno stanje je dobro i opaka bolest je pod kontrolom.

Miljana Kulić se vratila u "Zadrugu", a sada su njihove komšije iz Niša navodno otkrile šta misle o svojim sugrađanima.

Jedna komšinica navodno je otkrila da li se kod Kulića čuju svađe kao one u rijalitiju.

- Ne, nisam čula ništa. Bilo je nekih problema ranije kad je Miljana bila tu. Njoj niko ne može ništa, nikoga ne sluša. Ne znam zašto su se svađali valjda oko novca i te proklete kocke, pojma nemam. Jako je fina žena, od kako se razbolela ne viđam je često, inače smo je podržavali i moj suprug i ja kad je bila u rijalitiju čak smo i glasali za nju. Žao nam je jedino onog deteta, ali njemu sad sigurno ništa ne fali osim majke. Ne znam šta će biti sa Miljanom mnogo se opustila i taj porok i kocka - započela je komšinica.

Ona kaže da joj se niko od Kulića ne javlja i da nisu tako bliski.

- Ne znam. Mi se ne javljamo jedni drugima, ne srećem je često... Moram da kažem da je dosta smršala, to je valjda zbog bolesti, ali sam pročitala da je sada sve u redu sa njom. Valjda je pobedila to, daće Bog. Moj suprug je video kako jedne noći Miljana beži iz kuće i držala je nešto u ruci, valjda torbu, nismo videli. Marija je trčala za njom. Da li je ukrala pare ili je to bilo nešto drugo, ne znam. Suprug mi je rekao tu na uglu je čekao neki automobil beogradske tablice i samo je uletela u taj auto i otišla. Tad je Marija bila baš ljuta.

Za Miljanine sestre imala je samo lepe reči:

- Lepe su devojke jako... Dolaze tu momci neki sa besnim automobilima svako veče i za jednu i za drugu. Vidim ih ponekad, ona mlađa je malo nabeđena puna sebe - kaže ona.

