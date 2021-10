HAOS U KUĆI BOSANSKOG POLITIČARA ZBOG AFERE SA TANJOM SAVIĆ: Draško krio od porodice vezu s pevačicom! UKALJAO IM UGLED?!

Posle šok saznanja da je imala avanturu sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, Tanja Savić je izazvala opšti haos.

Međutim, porodica Stanivukovića bila je šokirana kada je saznala iz medija da je Draško u tajnoj vezi sa pevačicom i ne žele da prihvate tu vezu.

"Tanja i Draško su se vešto skrivali, oni su počeli da se viđaju dok je on još bio u vezi sa Kristinom s kojom je trebalo da se venča, ali ga je ona letos ostavila jer je saznala za njegovu aferu sa pevačicom. Međutim, njegova porodica, koja je inače jako imućna, nije znala da se on viđa sa Tanjom i da ga je verenica iz tog razloga ostavila. Kada su mediji počeli da bruje o tome, oni su seli da sa njim razgovaraju i on tada nije priznao da je u vezi, ali nije ni negirao da se tu nešto desilo. Vrlo jasno su mu stavili do znanja da ne podržavaju tu vezu i da Tanja nije žena za njega. Verovatno se ljudi vode time da ona ima dvoje dece o kojima mora da brine, a i svi su upoznati sa njenim problemima sa još uvek zakonitim suprugom Dušanom i ne misle da je pametno da se Draško u sve to petlja. Pri tom, na ozbiljnom je položaju da bi izlazili članci o njemu i tome kako je sa pevačicom. Trajao je dugo taj razgovor", kaže izvor koji poznaje gradonačelnika Banjaluke i dodaje: "Ni njemu nije prijatno što mediji bruje o njemu i Tanji. On je njoj to i rekao i objasnio joj je da je najbolje da se ne vide i ne čuju jedno vreme dok se sve ne stiša. Nije bilo Tanji pravo zbog toga, nimalo, ali je rekla da poštuje njegovu odluku. Nije joj rekao da je razgovarao sa svojima i da su oni negde prelomili da se on više ne viđa s njom", završava izvor.

