PAPARACO! MODELSICA SE ŠETKA KNEZOM! Sindi sa dečkom i ćerkom uživala u šetnji, a onda uletela u restoran! OGLADNELA

Ivana Stamenković Sindi često se šeta prestonicom, a prošle nedelje smo je uslikali s dečkom i ćerkom u Knez Mihailovoj ulici. Nekadašnja modelsica je, po svemu sudeći, bila gladna s obzirom na to da je žurila da što pre uđe u restoran.

foto: Kurir

Naša ekipa ih je spazila u trenutku kad su izlazili iz butika i uputili se ka ugostiteljskom objektu. Par je bio u sportskom izdanju i delovao je raspoloženo. Ivana se nije odvajala od naslednice, koja je insistirala da ne sede u bašti restorana, nego unutar objekta. Iako je bio sunčan dan, izgleda da je devojčici bilo hladno, a mama je ispunila njenu želju te su sve troje ušli unutra.

foto: Kurir

Inače, Stamenkovićeva i njen dečko pomirili su se pre nekoliko meseci, ali je ovog puta odlučila da se s njim ne pojavljuje u javnosti. Nakon burnog raskida i svađe, njih dvoje skoro godinu dana nisu bili zajedno, ali ljubav je, izgleda, pobedila. Sada uživaju, a prošlost su ostavili iza sebe. - Preživela sam sve i svašta. Svi momci su me varali. Ne znam zašto su to radili, ali eto - i meni se to dogodilo. Uglavnom sam ja bila ta koja nije skapirala da je druga, ali kad-tad se to otkrije - rekla je pevačica kad je gostovala u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Lj. S.