AJFONKA SE JAVNO IZVINILA VIKTORIJI, A ONDA JE POTKAČILA JAČE NEGO IKAD: Kad se napije i vrti d*petom ne seti se da je SILOVANA

Tijana Ajfon nedavno je šokirala javnost izjavom da "niko nije silovan bez razloga" koji se odnosio na tužnu priču Viktorije Mitrović koju je sveštenik seksualno napastvovao kada je imala samo 12 godina.

Gostujući na Kurir televiziji u "Pulsu Srbije" Tijana je uputila javno izvinjenje Viktoriji, njenoj porodici i svim ženama koje su se našle pogođene njenom izjavom.

Ipak, i pored izvinjenja, Ajfonka kaže da joj se i dalje Viktorijino ponašanje u rijalitiju ne dopada.

foto: Kurir televizija Printscreen

- Ja sam nešto navukla kao gnev ljudi i kao da sam ja izjavila nešto skandalozno i evo, ja se ovim putem njoj izvinjavam, i njenoj porodici i njenim poznanicima i svim tim ženama koje su se našle u mojoj izjavi. Ja sam komentarisala njeno ponašanje, a ne nju kao celinu. Devojka je sklona svim porocima i to je neminovno. Njeno ponašanje se razlikuje potpuno od jutra do večeri. Kada se napije i vrti d*petom tada se ne seti da je silovana. Meni je žao nje - kaže Ajfonka, ali ne odustaje od prozivke:

- Mogu da vam pokažem da sam dobila peko 300 poruka od onih koji su me podržali zato što sam to rekala o Viktoriji. Meni je žao što se to njoj desilo sa 12 godina, ali meni se njeno ponašanje ne dopada - kaže Ajfonka.

Tijana Ajfon naglasila je da Viktorija sa svojim ponašanjem u "Zadruzi" ne može mnogo da očekuje kada izađe iz rijalitija:

foto: Kurir televizija Printscreen

- Ona ponašanjem koje pokazuje u Zadruzi, šta očekuje šta će biti kad izađe napolje. Meni je jako žao što se njoj sve to desilo, ali ja sam samo komentarisala njeno ponašanje koje mi se ne dopada.

Ipak Tijana je dodala i da je važna i podrška žene prema ženi kao i okruženje.

- Mora da se pazi i šta radite, s kim se družite - kaže Tijana Ajfon.

04:57 TIJANA AJFON PONOVO ŠOKIRA: Kad primiš piće u klubu ZNA SE ŠTA SLEDI!

- Generalno žene su ljubomorne, ali ja imam dobre drugarice i vodim računa sa kim se družim, žena je žena, uvek će joj nešto zasmetati, muškarci su mnogo bolji za druženje - kaže Ajfonka.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:09 STANIJA POKAZALA SOBU ZA BEBU! Sve će da bude u ogledalima za slikanje i snimanje