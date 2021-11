BOLESNO JE DA DEVOJKA OD 21 GODINU BUDE ZALJUBLJENA U ČOVEKA OD 60! Zadrugar raskrinkao odnos Lepog Miće i Mije! ŠOK

Stefan Mihić je razgovarao sa Marijanom Zonjić u hotelu o Miji Jovanović i njenom ponašanju i tom prilikom otkrio da je ona zaljubljena u Lepog Miću.

- Meni nije noramalno da devojka od 21 godinu, bude zaljbljena u čoveka koji ima 60 godina. Ona je meni ispod jorgana rekla da je imala odnos sa starijim ljudima. To je bolesno, ja ne želim da budem u tom sosu - pričao je Mihić.

- Makni se toga, ali uvek se iznerviraš u tim momentima - rekla je Marijana.

- Mića je skontao to, on nju gleda kao ćerku, pa kada je shvatio to, on se sklonio od nje, a onda se tudi da ga povuče sa sobom - rekao je Mihić.

- Ti si sinoć bio baš smoren - dodala je Marijana.

- Mene to boli, ja sam pričao i sa Martinom koja je njena drugarica, i ona vidi to, ali to je njen izbor. Ona je jedan dan plakala samo zbog Miće. Pokušavao sam da skontam to, da objasnim, ali ne mogu. Nisam ja ljubomoraan, ja sam povređen još više, ona se loži na čoveka koji ima 60 godina koji je u braku i ima decu - pričao je Mihić.

- Ja volim starije, ali do nekih 45, to mi je maksimum - rekla je Marijana.

