BAKA VIKI MITROVIĆ OGLASILA SE POSLE NJENOG EMOTIVNOG SLOMA: Pukla je, priča sa sveštenikom pratiće je ceo život!

Tokom sastanka u "Zadruzi", gde su zadrugari birali najperfidnijeg takmičara, dogodio se neočekivani, do sada najskandalozniji sukob.

Naime, Marijana Zonjić i Viktorija Mitrović su se posvađale, a onda je Zonjićeva izgubila kompas i u raspravi iskoristila Viktorijinu najveću traumu i noćnu moru.

foto: Printscreen

Naime, Marijana je Viktoriji spomenula crkvu, podsetivši je na to da je bila žrtva silovanja, što je zgrozilo kompletnu naciju, a Viktorijina baka bila je uznemirena onim što je čula:

- Ispratili smo nešto, nismo smogli sve, zbog njene ćerkice, ona se uznemiri čim čuje njen glas, pa zbog toga. Stvarno je strašno, videli smo da je Viktorija pukla, to je nešto što će nju pratiti kroz ceo život i ona to nikada neće moći da zaboravi, naravno da je ružno da joj se tako nešto spominje. Ali ona mora biti jaka i mora sve to pregurati, pratila je rijaliti i znala je da tako nešto može da se desi. Ima našu podršku da ostane do kraja i bori se!

foto: Aleksandar Jovanović, Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

01:40 GABRIJELA PEJČEV PRIZNALA: Nisam to mogla da podnesem, bila sam u depresiji