MARINKO ROKVIĆ DUGO NIJE PRIZNAO VANBRAČNOG SINA I KAJAO SE ZBOG TOGA: A evo kako je pevač govorio o njemu

Pevač Marinko Rokvić preminuo je danas u Beogradu u 68. godini, a njegov sin Nikola Rokvić ne može da govori od tuge.

Malo ko zna da je Marinko imao i vanbračnog sina. 1980. godine Marinko je imao avanturu iz koje je rođen njegov najstariji sin Dario. Čim je utvrdio da je dete njegovo, priznao ga je. 1984. godine je upoznao sadašnju suprugu Slavicu koja je iz Zagreba došla u Beograd. Sledeće godine su se venčali i dobili sina Nikolu, a dve godine kasnije Marka.

Naime, on se nikada nije eksponirao u javnosti a ono što je poznato jeste da Dario živi u Kanadi. Nikola je nedavno na svom profilu na Instagramu podelio fotografiju sa Markom i Darijom.

- Tri brata! - napisao je Nikola u opisu fotografije, čime je svima jasno stavio do znanja da Darija gleda kao svog rođenog brata, te da su u sjajnim odnosima.

Podsetimo, Marinko nije odmah priznao Daria.

- To se desilo... Mislim desilo se kako se desio. On se rodio iz nekog, da kažem, susreta. To nije bila veza niti zabavljanje pa ja jednostavno nisam bio siguran da je dete moje. I zato sam rekao da mi je tad bila ta pamet ja bih odmah otišao i proverio. Međutim, mladost, ludost... Ja tad nisam bio ni oženjen - ispričao je Marinko svojevremeno za medije.

