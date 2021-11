MNOGI NE ZNAJU DA SANJA MARINKOVIĆ IMA SESTRU: Godinama živi u Španiju, a evo kako izgleda i šta joj je zajedničko voditeljkom

O porodici poznate voditeljke Sanje Marinković (47) naširoko se pisalo u medijima, ali možda je najmanje poznatih stvari ostalo o njenoj rođenoj sestri Tamari, pa neki čak i ne znaju da je ima.

Tamara veoma dugo živi u Španiji, u Barseloni, sa porodicom. Sanja obožava ovu zemlju i često je isticala da bi radije tamo bila strankinja nego bilo gde drugde. Ona često odlazi u Barselonu a budući da tamo ima sestru jasno je i da joj je to veoma lako da uradi. Iako ne može da zamisli da se preseli u neku drugu zemlju, Sanja je jednom za “Story” rekla da bi to jedino mogla da bude Španija, a sigurno je sestra najveći razlog za to.

O Sanjinoj sestri ne zna se previše, ali se uvek ističe koliko liče jedna na drugu i koliko im je zajedničko što mnogo pažnje pridaju svom izgledu.

