OVO JE UŽAS! Pevač Goci benda ZGROZIO javnost, u igraonici pevao deci NEĆE GARA DA PRIMI VAKCINU, pa se SRAMNO PRAVDAO

Pevač Goci benda zgrozio je javnost zbog snimka na kojem izvodi pesmu "Vakcina" u dečijoj igraonici.

Naime, sporni snimak na kom deca igraju kolo uz ovu pesmu navodno je nastao u Republici Srpskoj, a ubrzo je počeo da se širi na mrežama, gde su mnogi osudili njegov potez.

Tviteraši nisu štedeli komentare na račun pevača, te je Goci naišao na najoštrije reakcije korisnika pomenute mreže.

foto: Pritnscreen

Nakon skandaloznog snimka, on se oglasio i pravdao se da deca ne znaju o čemu peva na snimku, a samim tim je pokušao da se opere zbog sramnog poteza.

- Moj sin, mali Ivan, je slavio rođendan i ja sam na rođendanu svog detata, gde je on skupio svoje drugere, pevao tu pesmu. I, šta ima u tome loše, ne razumem?! Cela škola i ceo grad zna da je on moj sin i da sam ja njegov tata i sva deca u školi njega zovu "Ivan pevač", ništa ružno nisam video u tome. Deca vole da pevaju tu pesmu, verovatno odgovara to za dečje uši, tih par taktova koje ja izvodim. Šta deca znaju šta je "boca na Sokocu", oni nemaju pojma o tome... - izjavio je on za Telegraf.rs.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:08 DARA ZAPALILA U DUBAI, UŽIVA ZA SVE PARE: Pevačica se pohvalila POGLEDOM od kog staje dah, i raskošnom TRPEZOM u hotelu! (VIDEO)