TRAVELLAND i BLACK FRIDAY POPUST do 190€ po osobi! Uštedite i lepo se provedite

Ovih dana ćete često čuti izraz “Crni petak” ili “Black Friday”. Na sreću, ovog puta nisu u pitanju loše i negativne vesti, naprotiv. Počinju dani velikih popusta za koje se mnogi unapred temeljno pripremaju. Akciju popusta ne propušta i turistička agencija “Travelland” koja je za sve ljubitelje putovanja spremila atraktivne cene omiljenih destinacija.

Pa tako, ako ste planirali odmor u Hurgadi, ne smete propustiti “Crni petak”. Paket aranžmani koji već imaju Last minute cene za letove do 15.12, imaju i dodatnih 40 evra popusta za sve rezervacije do 1.12.

Pravi je trenutak za odabir neke tropske daleke destinacije, jer popusti važe za Dubai i Zanzibar. Boravak od 9 noćenja u Dubaiu tokom novembra i decembra može biti jeftiniji i za 109 evra po osobi. Dok za Zanzibar popusti idu i do 190 evra po osobi – 9 noćenja u perodu od 03.01. do 14.01.2022.

Jeftine avio karte ćete naći i za Maldive, Dominikanu, Sejšele, Kubu, Meksiko, Mauricijus.

Poseta nekoj evropskoj metropoli autobusom ili avionom, takođe može biti pristupačnija ukoliko rezervišete aranžman tokom ovih šoping dana. Popust od 5% ostvarujete za gradove kao što su Istanbul, Budimpešta, Solun, Atina. Za ljubitelje Moskve, carske prestonice, popust ide do 40 evra po osobi.

Zima je na pragu, a sa njom stižu i zimske čarolije u kojima podjednako uživaju sve generacije, posebno ako su na planini. Borovec, Bansko ili Pamporovo su naša topla preporuka za zimsku sezonu 2021/22. Akcijsku cenu sa popustom i do 50 evra po osobi nudi hotel Rila 4* u poznatom ski centru Bugarske – 7 noćenja u periodu od 12.02. do 19.02. / polupansion (Borovec).

LETO 2022 - Crna Gora i Grčka

Za sve nestrpljive putnike koji neizmerno vole more, sunce i odmor u hladu palminog drveta, od velike je važnosti informacija da su letnji aranžmani u turističkoj agenciji “Travelland” za sezonu 2022. objavljeni. Na njihovom zvaničnom sajtu www.travelland.rs nalaze se hotelski i apartmanski smeštaj za Grčku i Crnu Goru.

Za sve detaljne informacije se možete raspitati na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Agencija “Travelland” je na raspolaganju svakog radnog dana od 9-20h, subotom od 9-16h, i nedeljom od 10 do 17 časova. Za najaktuelnije ponude agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Uštedite i lepo se provedite!

