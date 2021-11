NAPRAVIM SKRINŠOT GOLIH FOTKI I URAMIM NA ZIDU: Mirza nasmejao sve izjavom, a evo da li je nekad upoznao devojku preko mreža!

Pevač Mirza Selimović pre nekoliko godina pobedio je u "Zvezdama Granda", ali kaže da je i pored ovog velikog uspeha ipak morao da se "pomuči" oko karijere.

Karijeru nije gradio na skandalima, već isključivo na kvalitetu svojih pesama. S obzirom da se bliži Nova godina, pevač je sumirao utiske iz 2021. godine za Informer.

- Sve ono tužno ću ostaviti iza sebe, odlazak veliki zvezda, umetnika i prijatelja pokušaću da zaboravim i pamtiću to kao ružnu prošlost. Sve ostalo je ok, počeli smo da radimo tako da ne mogu se previše žaliti. Godina koja se bliži kraju naučila me je da više ništa ne može da me iznenadi, da se više posvetim porodici što je generalno i najbitnije. Treba biti jak, biti složan i izgurati sve ovo.

Pevač svojim izgledom mami uzdahe kako muške tako i ženske populacije, pa ne krije da dobija poruke od oba pola.

- Dobijam nepristojne ponude na društvenim mrežama, kako od muškaraca tako i od žena. Više na to ne reagujem, uzmem skinšotujem i uramim sebi na zidu - našalio se pevač i dodao da nikad nije stupio u vezu sa nekim koga je upoznao preko Instagrama.

