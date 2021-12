RAZVODI SE ELEKTRA ELIT NAKON 2 MESECA BRAKA! Transrodna pevačica otkrila pravi razlog, jednu stvar nikako ne može DA PODNESE!

Transrodna pevačica Elektra Elit privlači pažnju od kako se pojavila na javnoj sceni,a pre dva meseca se udala u Mostaru za modela i sportistu Nenada Vujanovića.

Međutim, bajka nije potrajala dugo. Ona se sada oglasila za "Espreso" koja je istakla da se razvodi.

"Da, istina je. Ne mogu da podnesem vezu na daljinu, jednostavno to nisam ja. Ne mogu da trpim scene, a ne želim ni da povredim Nenada. On je divan mladić, vredan, dobar, pun razumevanja. Prema meni je uvek bio maksimalno korektan, ljubav je bila velika. Jednostavno je sve ovo mnogo jače od mene, ja sam neko ko ne želi da se muči već da živi i uživa. Boljeg čoveka od njega nisam upoznala, zauvek ću ga voleti, ali od sad i kao prijatelja, jer on to stvarno i jeste", rekla je Elektra, pa otkrila da li je možda došlo do prevare:

"Ne, Nenad mene nije prevario, a ni ja njega. On zna šta je moj posao u Švajcarskoj. Kada me je oženio nije mu to smetalo, mada sam ja osetila par puta zbog njegove velike ljubavi da mu je krivo, ali je shvatio da je to samo posao koji ja volim. Prihvatio me je takvu kakva jesam, i ja sam njega, i zaista smo se voleli."

Elektra je želi da ostane u odličnim odnosima sa sada već bivšim mužem, a rešila je za naš portal i da ekskluzivno otkrije nove životne poduhvate.

"Sa njim ću ostati u, nadam se, odličnim odnosima jer to to jedna duša od čoveka i nije ništa kriv. Nenad zaslužuje smao poštovanje i ljubav i želim mu svu sreću ovog sveta. Ja jednostavno nisam za brak. Trenutno me zanima samo posao, kako ovaj u Švajcarskoj, tako i pevanje. Ali ima i još jedna stvar, pišem knjigu koja će Srbiju baciti na kolena. Moj život na papiru, sve crno na belo bez ikakve cenzure. Od male bebe do velike Elektre Elit", rekla je za kraj našeg razgovora popularna pevačicaca.

foto: Igor Živković

Kurir.rs/Espreso/M.M.

Bonus video:

00:49 ELIT ELEKTRA ŠOKIRALA IZJAVOM: Mitar Mirić mi je TRAŽIO S*KS! Transrodna pevačica ga odbila NIJE MOJ TIP!