REVIJA „PROBAJ ME“! NAJPOZNATIJI SRPSKI DIZAJNER BATA SPASOJEVIĆ PREDSTAVIĆE 8. DECEMBRA NOVU KOLEKCIJU JESEN–ZIMA 2021/22.

Jedan od najpoznatijih srpskih dizajnera Bata Spasjević predstaviće 8. decembra u hotelu „Hyatt Regency“ kolekciju PROBAJ ME. Kolekcija je muško–ženska i predstavlja izbor i preporuku Bate Spasojevića za tekuću sezonu jesen–zima 2021/22. Jaka i moćna u konstrukciji, bazirana je na kvalitetnim materijalima, pre svega vuni, koži, svili, pamuku i materijalima nove tehnologije koji su fantastični i vrlo primaljivi za nošenje. Otuda I naziv koji se poklapa u svakom smislu, a to je PROBAJ ME .

Inspiraciju za naziv nove kolekcije poznati dizajner crpeo je i iz velikog hita Olivera Mandića, koji je, kao kada je njegova muzika u pitanju, tako i vizuelno, sinonim avangarde. Kao rodonačelnik svog pravca u umetnosti, Oliver, bez sumnje, do danas nije prevaziđen. Oliverov rad ostavio je jak utisak na kreatora, naročito njegova muzika iz ’80-ih, kada je stvorio neke od svojih najvećih hitova.

Inspiraciju često pronalazim upravo u ličnostima koje su ostavile veliki trag u umetnosti, sportu i drugim sferama života. To su sve individualci koji su načinom života i vizuelnim identitetom ostavili trag i obeležili vreme u kome su živeli i stvarali. Ovog puta odabrao sam da to bude jedna iz galerije mojih omiljenih ličnosti – Oliver Mandić, ali kroz moju vizuelnu prizmu – kaže Bata Spasojević.

Kolekcija koja će na spektakularnoj reviji publici biti prikazana 8. decembra bazično nosi vrlo prepoznatljiv autorski pečat Bate Spasojevića i samo su elementi novog uključeni u početnu ideju i inspiraciju.

