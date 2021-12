ZVEZDA GRANDA ĆE PREDSTAVLJATI SRBIJU NA EVROVIZIJI?! Pevačica otkrila kakva je pesma POGAĐA PRAVO U CENTAR (VIDEO)

Pesmu Zorje Pajić "Lutka od porcelana" publika je odlično prihvatila, ali mlada pevačica se tu ne zaustavlja. Pored svoje prve pesme za publiku priprema još dve, od kojih je jedna za kvalifikacije za odlazak na Evroviziju.

- Pesme radimo moj suprug i ja, i malo su drugačijeg karaktera od mog prvog singla, koji je žanrovski bio izlet u mojoj karijeri. Jedna pesma je za prijavu za izbor za pesme Evrovizije na koju smo se već prijavili, pesma je definitivno onakva kakvu voli Evorvizijska publika, a sada ostaje da vidimo da li smo pogodili centar. A o drugoj pesmi ne znam da li išta smem da otkrivam - rekla je pevačica za Kurir televiziju.

foto: Youtube Printscreen

Zorja se osvrnula na nastup ovogodišnjih predstavnica, popularnih Uraganki, otkrila da je proučavala njihov nastup, i da smatra da su dale sve od sebe i tako postavile odličan primer mladima kako se ponašati na sceni.

Pevaca je popularnost stekla takmičići se u Zvezdama Granda, a sada se dotakle sukoba između Milija i Cece.

- Zabavni su mi samo iz jednog razloga, nekako mi se čini da njih dvoje imaju meru i da tačno znaju koji je to maksimum do kojeg mogu da idu da to bude zabavno, ali ne i degutantno. Mislim, žao mi je što se svađaju, ali to je šou - bila je iskrena Zorja.

foto: Youtube Printscreen

Nažalost zbog situacije sa korona virusom nema nastupe u planu, ali se nada poboljšanju situacije i raduje se budućim nastupima, jer kako navodi izuzetno je željna publike i atmosfere koju live nastupi donose.

Pevačica je mlada uplovila u bračne vode, a sada je iskreno progovorila o tome koliko joj je to smetalo pri početku karijere.

- Mislim da u mojoj situaciji jeste. Na početku Zvezda Granda svi su me pitali kako sam ušla u ovaj posao, a udata sam. Moram priznati da me je to malo uplašilo, ali pokazalo se da je u mom slučaju bila prednost što sam se mlada pronašla sa svojim suprugom, te zajedno radimo na svemu i nemam na šta da se požalim, zaista sve je fantastično - istakla je pevačica.

Kurir.rs

