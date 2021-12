SPEKTAKULARNA REVIJA BATE SPASOJEVIĆA U KRISTALNOJ DVORANI: Beograd je sinoć bio prestonica mode I najbolje zabave!

Poznati srpski dizajner Bata Spasojević sinoć je u kristalnoj dvorani hotela „Hayatt Regency“ spektakularnom modnom revijom, bez sumnje, uspeo da Beograd bar na jedno veče učini prestonicom mode.

Novi trendovi koje je publika premijerno imala priliku da vidi, ostali su Batin zaštitni znak i za kolekciju zima 2021/2022., a po prvim reakcijama već je jasno da je ostao neprikosnoven i potpuno dosledan sebi, ne samo kada je u pitanju njegov talenat za umetnost i dizajn, već i kada je reč o uklapanju elegancije, urbanog, stila, muzike i energije.

Muzičko-scenski spektakl otvoren je hitom Olivera Mandića koji je sinoć po prvi put, kao specijalni gost proslavljenog dizajnera, pored neospornog talenta za muziku i jedinstven vizuelni stil, oduševio brojnu publiku darom da zaseni i na modnoj pisti.

foto: Promo

Kolekcijom „Probaj me“, koja je inspirisana upravo Mandićevim istoimenim hitom, Bata je ljubiteljima mode poslao jasnu poruku - svoju individualnost najbolje pokazujete kroz slobodu stila odevanja. Detalji u svakoj odevnoj kombinaciji, asimetrija, poigravanje sa stilovima, bilo da je reč o modi za muškarce ili žene, ostali su prepoznatljiv pečat dizajnera i ove sezone.

Beogradskoj publici, posle revija u evorpskim metropolama, prikazao je da spoj naizgled nespojivog - najfinijih materijal, svile, vune u kombinaciji sa savremenim tehnologijama obrade tekstila, čine savršeni spoj za nezaobilazne i moćne kapute i sakoe, pantalone ali i elegantne komade koji su u trendu ove zime.

foto: Promo

Sudeći po prvim reakcijama publike, koja je aplauzom i ovacijama pozdravila Batu Spasojevića i njegove modele, nema sumnje da su komadi koje je dizajnirao nezaobilazni i ove zimske sezone, bilo da je reč o eleganciji ili casual stilu.

Uvek ispred sebe postavljam velike ciljeve i zadatke, pozitivna trema me drži pod adrenalinom, sve dok se revija ne završi i dok ne budem siguran da je sve proteklo baš onako kako sam zamislio. Iz kolekcije u kolekciju od mene se očekuje da svaki put iznova pomerim granice, ovog puta mi se čini da smo otišli ne pet, već deset stepenika napred, kako u pogledu ambijenta održavanja revije, scenografije, celokupne organizacije, bekstejdža, a naročito kada su u pitanju garderoba i kolekcija, koje su ipak najvažniji faktor. Puno truda i vremena je uloženo da ova kolekcija bude baš ovakva kakva je, i da bude izrađena od dobrih i kvalitetnih materijala. Ideje su mi same navirale, a ono što sam prikazao nesumnjivo se dopalo i publici. Ljudi su na moje veliko zadovoljstvo bili oduševljeni, u vazduhu se to osetilo. Prvi utisci koje su podelili sa mnom, i zbog toga mi je velika čast, jeste da su se osetili kao da su sinoć bili u najvećim svetskim metropolama, kao da je revija rađena za velike i najpoznatije modne kuće poput Gucci, Prade, Fendija. Upravo je to ono što je i bila moja velika želja, da Beograd bar na jedno veče bude centar na evropskoj mapi, u ravni sa Parizom ili Milanom kada je moda u pitanju – podelio je prve utiske posle revije Bata Spasojević.

Veliki „vetar u leđa“, kako i sam kaže, bio mu je Oliver Mandić.

Mi se jako dugo poznajemo, i jedan drugog bodrimo. Apsolutno je dao veliki doprinos da ja dam još više od sebe za ovu kolekciju. Uživali smo zajedno na pisti, a pozitivnim vibracijama uzvratila nam je brojna publika. Osetili smo taj vajb. Ljudi kod nas umeju da budu hladni na ovakvim događajima, ali sinoć je energija bila potpuno drugačija, u vazduhu su se osetile moć i obostrano oduševljenje. Spoj Olivera i mene, siguran sam, doprineo je da sinoćna revija bude događaj regionalnog karaktera – dodaje Bata Spasojević.

foto: Promo

Crvenim tepihom sinoć su kao Batini gosti prošetali predstavnici ambasada, vodećih kompanija, uvažene zvanice iz sveta mode, biznisa, najpoznatija srpska manekenka Tamara Bakić, glumci Marija Karan, Tanja Pujin, Milan Bosiljčić, Rade Ćosić, zatim pevači, Neda Ukraden, Cakana, Ivana „Hurricane“, Tara, Sergej, Sloba Radanović, Jovana Tipšin, poznata TV lica Suzana Mančić, Dea Đurđević, Tanja Rađenović, Olivera Jovićević, Maja Manojlović, Olivera Čolović, Bojana Lazić, Nemanja Velikić, vaterpolista Nikola Rađen, kompozitor Aleksandra Milutinović, kao i brojni drugi gosti.

